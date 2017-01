France : la croissance du secteur privé au plus haut depuis cinq ans

La croissance de l'activité du secteur privé a nettement accéléré en France au mois de janvier, portée notamment par le secteur des services, pour atteindre son plus haut niveau en plus de cinq ans et demi, selon l'indice PMI publié mardi par le cabinet Markit.

L'indice flash composite de l'ensemble de l'activité s'est établi à 53,8 points, contre 53,1 points en décembre, un plus haut en 67 mois, détaille Markit dans un communiqué. L'activité est considérée en expansion lorsque l'indice se situe au-dessus de la barre des 50 points, et en contraction lorsqu'il est en dessous.

Une expansion résultant d'une "demande sous-jacente soutenue"

Dans le détail, l'indice de l'activité dans le secteur des services s'est redressé à 53,9 points, contre 52,9 en décembre, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis 19 mois.

Parallèlement, la production manufacturière a augmenté pour le cinquième mois consécutif, même si le taux d'expansion dans le secteur de l'industrie manufacturière s'est légèrement replié, à 53,4 points contre 53,5 points lors du mois précédent.

"Le secteur privé français affiche de nouveau une croissance solide, les dernières données PMI mettant en évidence une hausse marquée de l'activité des entreprises", estime ainsi Alex Gill, économiste à IHS Markit, cité dans le communiqué. Selon lui, "cette expansion globale reflète une demande sous-jacente soutenue et contribue à une amélioration du marché de l'emploi, les effectifs enregistrant en effet leur plus forte progression depuis décembre 2011".

Le volume global des nouvelles affaires a ainsi continué d'augmenter en janvier, pour le septième mois consécutif. Selon Markit, la demande s'est renforcée dans les deux secteurs étudiés, les prestataires de services signalant toutefois la plus forte hausse des nouvelles affaires.

Les créations de poste au plus haut niveau depuis cinq ans

L'emploi a pour sa part progressé pour le 3e mois consécutif, le taux de création de postes se redressant même à son plus haut niveau depuis plus de cinq ans. "Les effectifs augmentent tant dans le secteur des services que dans l'industrie manufacturière, mais à un rythme plus soutenu chez les fabricants", souligne Markit.

Le volume des affaires en cours a quant à lui également augmenté, tandis que les prix payés ont enregistré une nouvelle hausse, avec un taux d'inflation qui s'affiche à son plus haut niveau depuis plus de cinq ans.

Dernier signal encourageant: les perspectives d'activité "restent bien orientées en janvier", selon Markit, qui relève toutefois que le degré de confiance des entreprises s'est légèrement replié par rapport à décembre.

