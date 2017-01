François Hollande : "le choix des Français dans cinq mois sera décisif"

Depuis l'Elysée, François Hollande a adressé pour la dernière fois ses voeux de président de la République au Français... teintés d'un message politique.

Déplacement en Irak

Il a immédiatement tenu à évoquer les terribles attentats qu'a encore connus la France en 2016 (Nice, Sant Etienne du Rouvray, etc). Il a dit connaître "l'inquiétude" des Français et a assuré que lui et le gouvernement faisaient tout "pour assurer la protection, à l'intérieur comme à l'extérieur" des frontières. Il se rendra d'ailleurs en Irak dès le 2 janvier. Il a cet égard rappelé la place particulière qu'occupait la France dans le monde. Il n'a pas non plus hésité à qualifier de "guerre froide", le climat qui règne actuellement sur la planète et il a émis le voeux que tout soit fait à l'avenir pour que la France garde son indépendance.

"Les résultats arrivent"

Sur le plan de la politique intérieur, il dit encore une fois assumer tous les choix économiques de son quinquennat. Pour lui, bien que tardifs, "les résultats arrivent". Et de souligner le reflux du chômage, le redressement des compte publics, le nombre de logements en construction, etc.

Mais il a aussi voulu avertir les Français sur le fait que "rien n'est acquis", notamment en matière de droits sociaux. Il constate aussi que l'"Europe devient vulnérable", notamment depuis la victoire du Brexit. Il s'est également inquiété du résultat des élections américaines de novembre dernier.

Avertissement contre le programme du Front National

Aussi, il a tenu à dire aux Français que "le choix fait dans cinq mois sera décisif pour la France" s'agissant de la défense de son modèle social, de ses services publics, de l'éducation.

Mais pour François Hollande, ce choix décisif concernera aussi la "défenses de nos valeurs". Il souhaite que la France reste ouverte au monde, et ne veut pas imaginer une France "replier sur ses frontières", qui abandonnerait l'euro pour revenir au franc ou qui opérerait des discriminations entre Français... Le Front national était bien sûr clairement visé.

Pour autant, François Hollande s'est bien gardé d'apporter son soutien à tel ou tel candidat potentiel à la présidence...