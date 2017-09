Indépendants : Philippe confirme la disparition (progressive) du RSI

Une décision que de nombreux travailleurs indépendants attendaient. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la disparition progressive en deux ans du Régime social des indépendants (RSI), à partir du 1er janvier 2018, lors de la présentation, ce mardi à Dijon, du plan du gouvernement en faveur des travailleurs indépendants.

Les indépendants rejoindront donc, progressivement, le régime général des salariés d'ici à 2020. "Les indépendants n'auront plus à faire deux déclarations fiscale et sociale comme c'est le cas aujourd'hui", a souligné Edouard Philippe. Cette réforme devrait concerner 4,6 millions de personnes pour la partie "assurance maladie" du RSI, 2 millions d'indépendants à la retraite et 2,8 millions de "cotisants".

Au 1er janvier 2018, le RSI sera géré par le régime général : un nouveau départ pour une protection sociale plus efficace #PlanIndépendants pic.twitter.com/yrXeCKqk82 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 5 septembre 2017

(Un graphique de notre partenaire Statista)

Plusieurs mesures et trois grands chantiers pour compléter cette réforme

Le Premier ministre a également annoncé une "année blanche" d'exonération des cotisations sociales pour la première année d'une entreprise nouvellement créée par un indépendant et confirmé le doublement des plafonds de revenus pour bénéficier du statut d'autoentrepreneur. Il a en outre promis un "coup de pouce" de 200 millions d'euros via une baisse de cotisations supérieure à l'impact de la hausse à venir de la CSG.

Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là, car le "Plan Indépendants" sera complété par trois grands chantiers :

Le renforcement de la protection sociale, qui passera notamment par la mise en place d'un congé maternité,

L'extension de l'assurance chômage aux indépendants,

Dans une optique plus large, la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

(avec AFP)