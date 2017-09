Le coût des dommages provoqués par l'ouragan Irma est évalué à 1,2 milliard d'euros

Le coût des dommages provoqués par l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est évalué à 1,2 milliard d'euros, a indiqué samedi la Caisse centrale de réassurance (CCR), réassureur public spécialisé dans les catastrophes naturelles. "Ce montant recouvre les dommages aux habitations, aux véhicules et aux entreprises" couverts par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, a précisé CCR dans un communiqué. Cet événement est "l'un des plus importants survenus en France depuis 35 ans", estime encore la caisse. Un bilan encore provisoire fourni par les autorités françaises fait état d'une dizaine de morts, 112 blessés, dont deux graves, et sept disparus dans la partie française de Saint-Martin et sur l'île de Saint-Barthélemy après le passage d'Irma.

Le président américain Donald Trump a exprimé vendredi ses condoléances quant à la désolation subie par les deux îles à l'occasion d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron. Il a offert son soutien au gouvernement français, a annoncé en outre la Maison blanche. L'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les deux îles a été publié au Journal Officiel samedi, précisent en outre les autorités.

Irma attendu par la Floride

L'ouragan Irma s'est abattu vendredi sur Cuba, après s'être renforcé en tempête de catégorie 5, tandis que plusieurs millions de Floridiens étaient appelés à quitter leurs maisons avant l'arrivée de la dépression dévastatrice qui a fait au total 21 morts dans les Caraïbes. Irma a frappé dans la soirée l'archipel de Sabana-Camagüey, dans le nord de Cuba, avec des vents à 260 km/h, a précisé le Centre national américain des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin d'alerte, qui situe l'ouragan à 485 km au sud-est de Miami.

Les assureurs de Floride pourraient être fortement secoués par l'ouragan Irma, leur capacité financière à absorber une telle catastrophe n'ayant pas été pleinement évaluée. "Si les dommages sont particulièrement élevés, tout est possible", prévient Shahid Hamid, un expert du secteur de l'assurance. Cet Etat du sud-est des Etats-Unis s'apprête à affronter ce week-end l'ouragan Irma et ses vents pouvant atteindre 240 kilomètres/heure. Ils vont frapper l'une des régions les plus développées des Etats-Unis, avec des villes comme Miami où des centaines de milliards de dollars de biens immobiliers sont exposés.

L'ouragan José attendu à Saint-Martin et Saint-Barthélémy

L'ouragan José est attendu samedi après-midi à une centaine de kilomètres de Saint Martin et Saint Barthélémy, deux îles des Antilles françaises déjà dévastées par le passage d'Irma, a annoncé le ministère français de l'Intérieur. Formé dans l'Atlantique, l'ouragan José est passé vendredi en catégorie 4 sur 5 de l'échelle de Saffir-Simpson, a annoncé le Centre national américain des ouragans, qui précise que les rafales de vent provoquées par la dépression atteignent désormais des pointes à 240 km/h.

A Paris, le ministère de l'Intérieur fait état de "vents violents pouvant atteindre 130 à 150 km/h et une houle de 5 à 6 mètres" sur les côtes des deux îles à partir de la fin d'après-midi de samedi. Des pluies torrentielles sont également attendues.

L'ouragan Katia fonce vers le Mexique

Par ailleurs, l'ouragan Katia, plus à l'ouest, se trouve désormais à 200 km en direction nord-nord-est de Veracruz, au Mexique déjà touché par un violent séisme, sur le Golfe du Mexique. Les rafales de vent sont mesurées à 155 km/h. Ces deux ouragans se développent alors que l'ouragan Irma, attendu ce week-end sur la côte de Floride, continue de semer la mort et la désolation dans les Caraïbes.

Pourtant Katia, un ouragan de catégorie 1 qui s'était formé ces derniers jours dans le golfe du Mexique, a été rétrogradé samedi en tempête tropicale après avoir touché terre dans la province mexicaine de Veracruz, indique le Centre national américain des ouragans (NHC).