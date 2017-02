Le nombre des demandeurs d'emploi est resté quasi stable en janvier

C'est raté pour une bonne nouvelle de début d'année sur le front du chômage. Pour autant, il n'y a pas eu de dérapage non plus. Avec 800 demandeurs d'emploi supplémentaires inscrits en cétégorie "A", la progression est quasi nulle (0,02%), surtout si l'on tient compte des marges d'erreur. Au total, il y a maintenant 3.467.900 inscrits dans cette catégorie en France métropolitaine et 3.724.000 en tenant compte des DOM.

Sur trois mois, ce qui constitue davantage une tendance, l'évolution reste favorable avec 9.100 demandeurs inscrits moins, soit une baisse de 0,3%.

Une progression limitée des catégories "A, B, C"

Si, cette fois, on tient compte également des catégorie "B et C", celles où sont inscrits des demandeurs d'emploi ayant exercé une activité plus ou moins réduite, là aussi la situation est quasi stable avec une faible progression en France métropolitaine de 0,4%, soit 22.600 inscrits supplémentaire. Ce qui porte leur nombre exact à 5.486.400 (5.788.200 avec les DOM).

Une situation quasi stable donc même si quelques points positifs méritent d'être signalés. Ainsi, la situation des jeunes de moins de 25 ans continue de s'améliorer avec un nombre d'inscrits en baisse de 1.600 (- 0,3%) sur un mois et de 8.000 sur trois mois. Le nombre des jeunes inscrits en catégorie "A" retrouve ainsi son niveau de l'été 2011, ce que n'a pas manqué de souligner dans un communiqué le ministère du Travail.

Idem pour le chômage de longue durée qui semble amorcer une (lente) décrue. Ils sont 1.100 de moins en janvier à être au chômage depuis plus d'un an. Mais surtout, sur trois mois, la baisse atteint 13.400 (-0,6%). Il n'en reste pas moins que sur l'ensemble des catégories "A,B, C", le nombre des demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an atteint encore le nombre de... 2.407.100, soit 43,9% du total des demandeurs d'emploi inscrits en France métropolitaine.