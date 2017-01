Le secteur du bâtiment finit mieux le quinquennat

Après quatre années consécutives de recul de l'activité, les artisans du bâtiment sont enfin optimistes pour 2017 grâce au dynamisme de la construction neuve et à la reprise plus modeste de la rénovation, l'an dernier. En 2016, l'activité du secteur a progressé de 1,5 %, après un recul de 2 % en 2015, portée par un volume de travaux en construction neuve en forte hausse (+2,5%) tandis que l'entretien-rénovation redémarrait doucement (+0,5 %), a annoncé ce jeudi la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Au dernier trimestre, le rebond de la construction neuve a même été de 3 %, et cette vigueur de l'activité devrait se confirmer en 2017, avec une croissance d'activité « au moins comparable » à celle de l'an dernier, estime la Capeb.

Stabilisation de l'emploi

Quatre trimestres d'amélioration permettent de tabler sur une stabilisation de l'emploi dans le secteur, estime la Capeb, d'autant que l'opinion des entreprises concernant leur trésorerie s'améliore, après 5 ans de déprime. Les carnets de commandes représentent désormais 82 jours de travail, soit 10 de plus qu'un an auparavant, et tous les métiers excepté l'électricité, « stabilisent ou accélèrent leur croissance », en particulier les travaux de maçonnerie et de couverture-plomberie-chauffage (+2,5 %) au dernier trimestre. A fin novembre, les mises en chantier des onze premiers mois de 2016, « profitant notamment de la faiblesse des taux d'intérêt », avaient progressé de 11,7 % sur un an, soit 363.500 logements neufs commencés, un ballon d'oxygène pour l'artisanat du bâtiment. De leur côté les permis de construire ont bondi de 14,6 % (soit 444.100 logements autorisées) sur la période.

Reprise modeste dans l'entretien-rénovation

En revanche, la reprise a été plus modeste pour l'activité d'entretien-rénovation: elle n'a progressé que de 0,5 % l'an dernier, tout en bénéficiant d'une petite accélération au dernier trimestre (+1 %) grâce aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements (+2 %). Si l'ensemble du territoire est concerné par cette hausse d'activité, toutes les régions ne font pas preuve d'un égal dynamisme. Ainsi le Nord-Ouest (Pays de la Loire +3,5 %, Bretagne +3 %, Normandie +2,5 %) se distingue par une reprise bien plus affirmée que celle de l'Île-de-France (+1,5 %), de la Bourgogne-Franche-Comté, du Grand Est ou de l'Occitanie. Mais les carnets de commandes sont désormais orientés à la hausse dans toutes les régions, hormis l'Occitanie (-1 %).

Incertitude pour le second semestre 2017

Les artisans du bâtiment anticipent toutefois une activité ralentie au second semestre 2017, l'élection présidentielle suscitant de l'attentisme au troisième trimestre, puis un rattrapage en fin d'année. Ils appellent le prochain gouvernement à « penser petit d'abord » en facilitant l'accès des PME aux marchés publics et en organisant une « concurrence saine et loyale », avec des sanctions accrues contre la fraude au travail détaché. Bref, à environ 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril, le Capeb souhaite des « gouvernants attentifs aux petites entreprises ».

