Paris : la circulation alternée reconduite jeudi

La préfecture de police de Paris a décidé de reconduire la mesure de circulation alternée jeudi à Paris et dans 22 villes de la petite couronne (voir carte ci-dessous). Pour le troisième jour consécutif, certains automobilistes vont donc devoir laisser leur voiture au garage : jeudi, seules les plaques d'immatriculation terminant par un chiffre pair pourront circuler, ainsi que les véhicules bénéficiant de dérogations.

Paris et sa région subissent depuis une semaine le pic de pollution hivernal le plus intense et le plus long depuis au moins 10 ans, selon Airparif, en raison de la persistance de forte concentration de particules fines et de dioxyde d'azote. La capitale n'est pas la seule ville concernée : la circulation alternée sera également mise en place jeudi à Lyon et Villeurbanne.

