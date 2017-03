Pierre Gattaz regrette l'absence de vision des prétendants à l'Élysée

Tout en restant très policé, Pierre Gattaz n'a pas mâché ses mots ce mardi matin. Lors de son point presse mensuel, le président du Medef a fustigé avec des mots assez durs les programmes des principaux programmes des candidats à l'élection présidentielle.

Concrètement, programme d'Emmanuel Macron reste selon lui trop vague pour être convaincant, notamment dans e domaine de la fiscalité des entreprises.

Le programme de François Fillon séduit-il davantage le Medef et ses adhérents ?

" Le repli sur soi est un renoncement. On ne recule pas face à la mondialisation, mais on se bat de toutes nos forces ", a-t-il poursuivi.

" Réduire la dépense publique est souhaitable, car c'est en procédant ainsi que pourra faire en sorte que les entreprises soient plus compétitives. Toutefois, vouloir supprimer 500.000 postes de fonctionnaires pourrait paraître brutal. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de convaincre le plus grand nombre de la nécessité de réformer la France ", avance Pierre Gattaz qui a également dénoncé l'irréalisme des programmes qui visent à fermer les frontières de l'Hexagone.

Le Medef prévoit de rencontrer les principaux candidats à l'élection présidentielle avant le premier tour, prévu le 23 avril. Trois « sessions » sont prévues, les 21 et 28 mars ainsi que le 5 avril. Pour l'instant, seuls François Fillon, Emmanuel macron et marine Le Pen ont donné leur accord.

Il leur reste donc quelques jours pour répondre à une autre attente de Pierre Gattaz, et peut-être, d'un certain nombre de Français.

"Ce que je regrette le plus, c'est l'absence totale de vision des principaux candidats. Nous, chefs d'entreprises, pour motiver nos salariés, pour les emmener avec nous, nous devons leur proposer des perspectives sinon réjouissantes, du moins, intéressantes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et pour qu'ils s'épanouissent. Or, les programmes jusqu'ici proposés ne portent aucune vision. Ni à cinq ans ni à dix ans", a déclaré Pierre Gattaz qui rappelle une nouvelle fois les priorités que, selon lui, les candidats à l'Élysée devraient défendre : la baisse du coût du travail, la simplification administrative, le numérique, l'attractivité du site France, le développement des territoires.