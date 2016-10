Primaire Ã  droiteÂ  : JuppÃ© creuse l'Ã©cart avec Sarkozy

A six semaines du premier tour de la primaire de la droite pour la présidentielle, Alain Juppé devance toujours nettement Nicolas Sarkozy, relégué huit points derrière le maire de Bordeaux chez les électeurs "certains d'aller voter", selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France 2 publié dimanche.

Le Maire à 12%, Fillon à 11

Alain Juppé est crédité de 39% des voix, soit deux points de plus que dans un précédent sondage, contre 31% à l'ancien chef de l'Etat. L'écart est encore plus net (+14 points) quand on interroge ceux qui "comptent aller voter".

Parmi les autres prétendants, Bruno Le Maire et François Fillon sont à 12% et 11%, Nathalie Kosciusko-Morizet suit à 4,5% devant Jean-François Poisson (1,5%) et Jean-François Copé (1%).

Pour Odoxa, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à transformer en intentions de vote son hyper visibilité médiatique de septembre et pâtit en outre depuis deux semaines d'une actualité embarrassante pour lui avec le livre de son ancien conseiller Patrick Buisson et une enquête sur l'affaire Bygmalion diffusée sur France 2.

"Alors que l'écart Juppé-Sarkozy n'était plus que de 5 points (37% contre 32%) avant le 26 septembre, il s'est recreusé depuis pour atteindre huit points", souligne l'institut de sondage.

Ecart encore plus net au deuxième tour

L'ex-président reste toutefois en tête chez les sympathisants de droite hors Front national, avec 39% des intentions de vote contre 35% pour Alain Juppé.

S'agissant du deuxième tour de la primaire, l'avantage reste très net pour Alain Juppé chez les électeurs certains d'aller voter, avec 59,5% des intentions de vote (+0,5 point) contre 40,5% (-0,5 point) pour Nicolas Sarkozy. Mais les deux hommes sont au coude à coude (50% chacun) chez les sympathisants de droite hors FN.

Alain Juppé bénéficieraient de reports de voix très favorables chez les électeurs de Bruno Le Maire (43% contre 27% à Nicolas Sarkozy), François Fillon (50% contre 32%) et Nathalie Kosciusko Morizet (69% contre 13%).

Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet sur six vagues d'enquêtes hebdomadaires effectuées entre le 1er septembre et le 6 octobre, les résultats des enquêtes effectuées avant le 26 septembre étant présentés en comparaison avec celles réalisées avant cette date.

Elles ont été menées auprès d'un échantillon représentatif de 6.089 personnes âgées de 18 ans et plus, dont 1.790 personnes inscrites sur les listes électorales comptant aller voter et 680 absolument certaines de le faire.

Dans un autre sondage Odoxa pour France 2 publié séparément, 71% ses Français pensent que le vainqueur de la primaire de droite et du centre sera le prochain président de la République et 72% estiment que c'est Alain Juppé plutôt que Nicolas Sarkozy (25%) qui offre le plus de chance à la droite de remporter l'élection présidentielle.

Pour cette enquête, l'échantillon représentatif de 1.009 personnes a été interrogé par internet les 5 et 6 octobre.

(Reuters)

