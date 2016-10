En Chine, des demoiselles d'honneur professionnelles pour les mariages

Ce fait divers pourrait ressembler à un bizutage étudiant, mais il s'est déroulé lors d'un mariage dans la province d'Hainan (Chine). Forcée à boire trop d'alcool, une demoiselle d'honneur de 28 ans est décédée à la mi-septembre. Des vidéos d'elle perdant connaissance ayant largement circulé sur Internet, le statut de la demoiselle d'honneur fait débat en Chine.

"Les demoiselles d'honneur jouent un rôle clé", assure dans un article de The Conversation Yang Hu, chercheur en sociologie à l'Université d'Essex. En Chine, elles sont chargées de l'accueil des invités, de poser pour les séances photos ou encore de boire à la place de la mariée. Selon la tradition, les jeunes mariés chinois doivent porter un toast individuel avec chaque invité.

Entre 25 et 100 euros par mariage

L'alcool aidant, les jeux traditionnels auxquels doivent se prêter les demoiselles d'honneur ont abouti à des agressions sexuelles dans certains cas. Parmi les faits divers listés par China Daily, une demoiselle d'honneur de 16 ans s'est faite déshabiller par plusieurs hommes lors d'un mariage en 2013, avant de subir des attouchements. "Bien que le sexe reste un tabou dans la sphère publique pour la plupart des Chinois, le mariage semble être l'occasion de légitimer l'expression explicite du désir sexuel pour certains hommes", souligne Yang Hu.

A tel point que certains couples décident de rémunérer des femmes pour jouer le rôle de demoiselles d'honneur. Celles-ci peuvent être payées entre 22 et 90 livres par mariage et négocient des contrats avec une clause contre les actes déplacés. "La plupart d'entre elles font cette activité le week-end, en plus de leur travail, pour avoir une source de revenu supplémentaire", affirme Yang Hu. Interrogée par le Financial Times, Vision Peng, demoiselle d'honneur à temps partiel, assure : "Les professionnelles comme moi repoussent les humiliations plus facilement et rapidement. C'est pour ça que les gens m'engagent, pour protéger leurs amies."