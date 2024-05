ATR annonce sa toute première commande en 2024 (10 appareils)

Pour ATR, l'année commerciale a enfin commencé. Le leader mondial de l'aviation régionale a annoncé jeudi la signature de sa première commande ferme qui porte sur 10 ATR 72-600 pour Avation PLC. Les livraisons sont prévues entre 2025 et 2028. L'accord s'accompagne également de 24 droits d'achat, valables jusqu'en 2034. « L'établissement d'un programme décennal d'approvisionnement en avions régionaux neufs offrant des performances économiques sensées est un élément-clé de notre stratégie commerciale à long terme », a expliqué le président exécutif d'Avation PLC, Jeff Chatfield, dont la société est cotée à la bourse de Londres. « Cet accord renforce notre collaboration avec Avation », s'est pour sa part réjoui la présidente exécutive d'ATR, Nathalie Tarnaud Laude.



Le constructeur franco-italien (50/50 Airbus et Leonardo) vise au moins 41 commandes en 2024 (contre 40 en 2023). « Nous avons pour objectif de livrer plus de 40 avions cette année et d'atteindre un « book-to-bill » (ratio commandes/livraisons) supérieur à 1 », avait expliqué en février Nathalie Tarnaud Laude dans une interview accordée à La Tribune. Avec cette première commande en 2024, ATR a donc réalisé un quart de son objectif. D'autres devraient suivre à en croire les déclarations de la présidente exécutive d'ATR. L'accord avec Avation « reflète également la forte demande du marché pour les ATR », a-t-il elle prévenu.



Les ATR essentiels à une « connectivité efficace »

Le loueur de Singapour a choisi la dernière génération de turbopropulseurs présentant les plus faibles émissions de CO2 par trajet sur le marché régional, a expliqué le constructeur européen. Émettant 45 % de CO2 de moins par trajet que les jets régionaux de taille similaire, les ATR sont déjà compatibles à 50 % avec les carburants d'aviation durables (SAF), et l'avionneur vise le 100 % SAF d'ici à 2025 dans le cadre de son engagement en faveur d'une aviation bas carbone.

« Avation estime qu'au cours de 10 prochaines années, les avions qui combineront faibles émissions de CO2, compatibilité SAF et dernières technologies, comme c'est le cas de l'ATR 72, et potentiellement de son successeur, l'ATR EVO, deviendront essentiels à une connectivité efficace, dans le monde entier », a estimé Jeff Chatfield.

Le loueur compte parmi ses clients 16 compagnies aériennes commerciales dans 14 pays. La flotte d'Avation est actuellement entièrement louée et utilisée. Avation possède et gère une flotte de gros porteurs, de monocouloirs et de turbopopulseurs.

Client d'ATR depuis 2011

Au total, Avation a pris livraison de 36 ATR 72 neufs depuis 2011. Deux autres appareils doivent être livrés dans les prochains mois dans le cadre d'une commande précédente. Avation dispose actuellement d'une flotte de 20 ATR. Ces avions supplémentaires contribueront à améliorer la connectivité régionale. « L'ATR 72, avec ses faibles coûts d'exploitation et ses émissions de CO2 les plus basses du marché, est un must-have pour les réseaux régionaux de presque toutes les grandes compagnies aériennes », a souligné le président exécutif d'Avation PLC.

Les ATR (jusqu'à 90 places) sont exploités par plus de 200 opérateurs dans plus de 100 pays. Basée à Toulouse, le constructeur qui emploie environ 1.376 personnes, a obtenu depuis le début du programme en 1981, 1.825 commandes nettes d'avions (522 ATR 42 et 1.303 ATR 72) et avait livré 1.682 appareils fin 2023. L'année denrière, ATR a livré 36 nouveaux avions (contre 25 en 2022) malgré une crise sans précédent de sa chaîne d'approvisionnement. Au 31 décembre 2023, ATR disposait d'un carnet de commandes de 141 avions (138 en 2022). En 2023, ATR est redevenu profitable (24 millions d'euros de résultat net, contre une perte de 11 millions en 2022).