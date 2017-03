Les Obama signent un contrat d'édition record à 60 millions de dollars

Penguin Random House a conclu un accord de publication pour deux livres, signés respectivement par l'ancien président américain BarackObama et l'ex-Première dame Michelle Obama, a annoncé mardi la maison d'édition. Les détails de l'accord par lequel Penguin Random House a acquis les droits de publication mondiaux des deux ouvrages n'ont pas été communiqués.

Comme pour de précédents livres signés par Barack Obama, le couple prévoit de donner "une portion importante des recettes de l'auteur à des organisations de charité", et notamment à la fondation Obama, a précisé l'éditeur dans un communiqué.

Les sujets des prochains livres des Obama n'ont pas été annoncés

Selon le Financial Times, qui cite des personnes proches du dossier, l'accord a eu lieu à l'issue d'une série d'enchères qui ont atteint 60 millions de dollars (environ 57 millions d'euros) pour les droits des deux livres. Les maisons d'édition HarperCollins et Simon & Schuster étaient également en lice, précise le journal.

Penguin Random House a publié les trois précédents livres de Barack Obama: "Les Rêves de mon père", "L'Audace d'espérer" et "Of Thee I Sing: Lettre à mes filles." L'éditeur n'a pas précisé le sujet des deux prochains livres de Michelle et Barack Obama, ni de calendrier pour leur publication.

(avec Reuters)