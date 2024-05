En progression de près de 80%, le bénéfice opérationnel annuel de Honda atteint un niveau record

Belle performance pour Honda. Le numéro deux japonais de l'automobile - derrière Toyota - a généré lors de son exercice 2023-24 un bénéfice net annuel de 1.107,1 milliards de yens (6,6 milliards d'euros au cours actuel), soit un bond de 70%, selon un communiqué. Son bénéfice opérationnel annuel a grimpé encore davantage (+77%) pour atteindre 1.381,9 milliards de yens, un niveau record pour Honda.

Cette performance provient de la hausse de ses ventes, un rapport favorable entre les prix et les coûts de production et des effets de change positifs, liés à la grande faiblesse du yen, a-t-il expliqué dans une présentation. Son chiffre d'affaires a, lui, progressé de 20,8% à 20.428,8 milliards de yens (121,8 milliards d'euros).

La Chine, le talon d'Achille

Ses ventes automobiles en volume ont été très dynamiques en Amérique du Nord, grâce à son offre dans les hybrides. Mais elles ont décliné en Asie (hors Japon), à cause de la Chine, où Honda souffre comme les autres constructeurs étrangers de la concurrence devenue très forte des fabricants locaux, comme BYD, champions de l'électrique.

Lire aussiVoiture électrique : le Chinois BYD veut devenir « leader » en Europe d'ici 2030, devant Tesla

Pour 2024/25, Honda prévoit une baisse de 9,7% de son bénéfice net à 1.000 milliards de yens, mais il table sur une nouvelle hausse de son bénéfice opérationnel (+2,8% à 1.420 milliards de yens), essentiellement grâce à une nouvelle amélioration de ses prix par rapport à ses coûts de production. Comme le groupe prévoit un nouveau chiffre d'affaires annuel quasi stable (-0,6% à 20.300 milliards de yens), sa rentabilité devrait encore légèrement augmenter avec une marge opérationnelle de 7%, contre 6,8% en 2023/24 et 4,6% en 2022/23.

Honda a aussi annoncé ce vendredi un nouveau programme de rachat de ses propres actions pour 300 milliards de yens (environ 1,8 milliard d'euros) sur son nouvel exercice.

Devenir 100% électrique à l'horizon 2024

Le groupe s'est fixé depuis 2021 l'objectif ambitieux de devenir 100% électrique dans son segment automobile à l'horizon 2040. Il a ainsi annoncé fin avril un investissement de 11 milliards de dollars américains au Canada pour y construire une grande usine de véhicules et batteries électriques, dont la production devrait démarrer en 2028.

Lire aussiVoitures électriques : Honda va débourser 11 milliards de dollars pour une nouvelle usine au Canada

Une fois pleinement opérationnelle, l'usine, construite à une heure de Toronto, aura une capacité de production de 240.000 véhicules par an et l'usine de batteries de 36 gigawatts-heures (GWh) par an. Le groupe japonais estime que 1.000 emplois seront créés et viendront s'ajouter aux 4.200 personnes qui travaillent actuellement dans ses deux usines de fabrication en Ontario. Pour ce projet, Honda a annoncé qu'il allait contribuer à hauteur de 60 à 70% de l'investissement total, le reste provenant de partenaires de coentreprise et de subventions. Ainsi, le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à verser 2,5 milliards de dollars canadiens en subvention à Honda et la ministre des Finances canadienne Chrystia Freeland, a annoncé que le soutien de l'État sous forme de crédits d'impôt s'élèverait à un montant similaire.

Nouvelle marque

Par ailleurs, Honda est associé depuis 2022 dans ce secteur avec le géant technologique japonais Sony, avec lequel il a créé une nouvelle marque automobile haut de gamme, Afeela, qui n'a cependant commercialisé aucun modèle pour l'instant. Le groupe discute aussi depuis mars avec son rival et compatriote Nissan en vue d'un éventuel partenariat stratégique dans l'électrique et les logiciels. Ils vont lancer dans un premier temps une étude de faisabilité sur leurs perspectives de collaboration dans les plateformes de logiciels pour l'automobile, des composants clés pour véhicules électriques (comme les batteries par exemple) et d'autres produits complémentaires.

« Notre industrie est à un tournant significatif » avec l'arrivée de « nouveaux acteurs » en plus des constructeurs automobiles historiques, a alors rappelé le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, lors d'une conférence de presse à Tokyo avec son homologue chez Honda, Toshihiro Mibe. « Ces marques émergentes, avec des produits innovants et de nouveaux modèles d'activité, percent sur le marché automobile et cherchent à devenir dominantes en capitalisant sur l'écrasante compétitivité de leurs prix et leur vitesse extraordinaire », a ajouté le patron de Nissan dans une allusion à peine voilée aux constructeurs électriques chinois. « Nous ne pouvons pas gagner cette course en gardant une approche traditionnelle ».

Nissan a dévoilé l'an dernier des investissements massifs pour fabriquer des véhicules électriques dans son usine de Sunderland (nord-est de l'Angleterre), et prévoit aussi d'investir 600 millions d'euros dans Ampere, l'entité électrique de Renault.

(Avec AFP)