Los Angeles augmente sa "TVA" pour loger ses sans-abri

Malgré l'image d'Hollywood, difficile de séparer Los Angeles de son image d'une ville à la forte présence de sans-domicile fixe. Conscients de ce problème de sous-logement, les habitants du comté ont voté le 7 mars en faveur d'une mesure visant à augmenter la taxe sur la vente afin de construire des appartements pour les sans-abris.

Concrètement, le comté de Los Angeles augmentera de 0,25 point sa taxe sur la vente au cours des dix prochaines années - elle passera de 8,75% à 9% -, permettant de récolter 3,5 milliards de dollars supplémentaires sur la période. Considérant la crise des sans-abri comme une urgence au niveau du comté, le conseil des autorités de surveillance avait choisi de soumettre cette mesure au vote mais d'autres avaient également été suggérées comme un impôt pour les millionnaires ou une taxe sur la marijuana.

Sur son site internet, la Los Angeles homeless security authority a exprimé dans un communiqué sa "profonde gratitude" à l'égard des électeurs ayant permis la victoire de cette mesure. Ajoutant :

En novembre déjà, les résidents de Los Angeles avaient largement approuvé un emprunt obligataire de 1,2 milliard de dollars dans le but de construire 1.000 appartements par an au cours des 10 prochaines années pour les sans-abri chroniques. Malgré les importants fonds levés, les deux mesures demanderont du temps avant que leur efficacité ne prenne véritablement effet. Il faudra entre trois et cinq années avant que les premiers appartements ne soient prêts à être occupés si l'on prend en compte le temps nécessaire à l'acquisition des terrains, l'approbation des permis de construire et la construction, souligne le Los Angeles Times.

Entre 40.000 et 80.000 sans-domicile

Après avoir baissé entre 2005 et 2009, le nombre de sans-domicile fixe à Los Angeles et dans son comté est reparti à la hausse depuis 2011. D'après le dernier décompte en date effectué en janvier 2016, plus de 43.000 personnes dorment dans les rues ou refuges dans le comté de Los Angeles. Ces chiffres diffèrent toutefois selon les groupes chargés de les compter. L'Institut d'étude de la pauvreté et de la sans-domiciliation du Centre Weingart estime ainsi qu'au sein Angeles et son comté environ 254.000 personnes connaissent au cours de l'année une expérience de SDF. Chaque nuit, ce seraient 82.000 personnes qui n'ont d'autre solution que de dormir dans les rues.

Tous constatent néanmoins que la majorité est composée d'hommes (~2/3, soit 36.000 personnes) en âge de travailler (25 - 54 ans), tandis que les femmes ne comptent que pour un tiers et les transgenres moins de 1% (~ 500 personnes).