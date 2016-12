Si, si, le PDG d'ExxonMobil est le favori pour être le prochain chef de la diplomatie américaine...

Le PDG du géant pétrolier ExxonMobil Rex Tillerson, qui entretient d'étroites relations d'affaires avec le président russe Vladimir Poutine, serait favori pour le poste de chef de la diplomatie américaine, ont indiqué samedi plusieurs médias américains, NBC affirmant qu'il aurait déjà été choisi par Donald Trump. Le président élu Donald Trump devrait nommer Rex Tillerson secrétaire d'Etat et lui adjoindre John Bolton, ancien ambassadeur américain à l'ONU sous la présidence de George W. Bush, a rapporté samedi la chaîne de télévision NBC, citant deux sources proches de l'équipe de transition. Mais ces deux sources ont aussi indiqué que rien ne sera arrêté jusqu'à l'annonce officielle de la nomination, probablement la semaine prochaine.

Le Wall Street Journal affirme également que Rex Tillerson, 64 ans, est le favori pour prendre la tête de la diplomatie américaine, citant des responsables proches de Donald Trump. Rex Tillerson, qui dirige la compagnie texane depuis 2004, devait de nouveau rencontrer Donald Trump pendant le week-end, selon le quotidien économique. L'équipe de Donald Trump avait annoncé vendredi que l'ex-maire de New York Rudy Giuliani, 72 ans, avait retiré volontairement sa candidature, ouvrant grand la voie à ses rivaux, parmi lesquels figure aussi Mitt Romney, ancien candidat républicain à la Maison Blanche en 2012.

Rex Tillerson, un ami de Poutine

ExxonMobil a des activités pétrolières et gazières dans plus de 50 pays et a conclu notamment une dizaine de partenariats avec Rosneft, la principale compagnie pétrolière russe, détenue par l'Etat, depuis 2011. En 2012, Rex Tillerson a reçu des mains de Vladimir Poutine la décoration de l'ordre de l'Amitié. Les contrats conclus avec la Russie par ExxonMobil pourraient potentiellement générer 500 milliards de dollars, selon des médias américains.

Le choix de Rex Tillerson va dans le sens de la volonté affichée par Donald Trump d'améliorer les relations entre les Etats-Unis et la Russie. Nombre de républicains, comme le sénateur John McCain, ont mis en garde Donald Trump contre les intentions de Moscou qui, selon eux, s'efforce d'étendre son influence au détriment des intérêts américains notamment en Ukraine et en Syrie.

Les démocrates du comité des Affaires étrangères du Sénat ont critiqué samedi l'attitude de Trump, qui a "rejeté cavalièrement" les informations obtenues par les services du renseignement quant à des interférences russes dans la campagne présidentielle. Ils ont également dénoncé la nomination de Tillerson, qui a "des relations d'affaire avec la Russie et Vladimir Poutine, et dont la société a oeuvré pour enterrer et nier les sciences du climat depuis des années".

ExxonMobil dans le collimateur de la justice américaine

Les pratiques comptables d'ExxonMobil sont dans le collimateur de la justice new-yorkaise dans le cadre d'une enquête globale sur le financement supposé d'études climato-sceptiques. Le Procureur général de l'Etat de New York, Eric Schneiderman, s'étonne que la major pétrolière n'ait pas encore procédé à une dépréciation des actifs pétroliers depuis deux ans malgré la chute des prix du pétrole.

En outre, le gendarme de la Bourse américain, la SEC, a des doutes sur les pratiques comptables d'ExxonMobil. Selon le Wall Street Journal, elle a demandé en août des documents confidentiels à l'entreprise et à la société chargé de l'auditer, le cabinet PwC. La SEC s'intéresse tout particulièrement à la manière dont le groupe valorise ses gisements pétroliers, dans un contexte de baisse des prix du baril et d'intensification de la lutte contre le réchauffement climatique. ExxonMobil s'est borné à indiquer qu'il avait "répondu intégralement aux demandes d'information de la SEC" et était "confiant dans le fait que nos résultats financiers satisfont à toutes les exigences légales et comptables".

Enfin, Exxon Mobil, condamné début octobre 2016 par le tribunal de grande instance de N'Djamena à verser une somme de près de 44 700 milliards de Fcfa (73,44 milliards de dollars américains) à l'Etat tchadien, cherche désormais des arrangements. Le géant pétrolier américain vient d'engager des discussions avec le gouvernement tchadien afin que la justice revoie à la baisse le montant de l'amende.