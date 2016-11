Hervé Mariton : "A nous maintenant de démontrer que le programme Fillon peut marcher"

La Tribune. Comment expliquez-vous la nette victoire de François Fillon à la primaire et surtout la défaite d'Alain Juppé que vous souteniez?

Hervé Mariton - Aujourd'hui, la primaire est terminée. Nous sommes maintenant dans la perspective de l'élection présidentielle, il ne faut pas regarder vers le passé. Durant la primaire, il y a eu une campagne trop tournée vers l'élection présidentielle. On n'a pas fait assez la différence entre ce que devait être une primaire, où chacun expose ses idées et son programme, et la présidentielle elle-même.

Justement, si l'on se projette vers l'élection présidentielle, jugez-vous le programme économique de François Fillon réalisable avec 500.000 fonctionnaires de moins, 100 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques...?

Le programme a été approuvé par les électeurs - nombreux - de la primaire. Il faut maintenant préparer et démontrer les conditions de mise en oeuvre. Il ne faut plus entrer dans la polémique des curseurs différents évoqués durant la campagne, par exemple 250.000 ou 500.000 fonctionnaires de moins. Il faut, j'insiste, démontrer la réalité opérationnelle du programme de Fillon. C'est un travail passionnant à réaliser, il faut faire la démonstration que ça peut marcher.

Mais n'avez vous pas peur que ce programme finisse par effrayer toute une partie de l'électorat qui aurait pu pourtant être favorable à une alternance?

Il ne faut pas s'épuiser dans ce débat. je le répète, il faut démontrer avec du concret: sur l'assurance maladie, les fonctionnaires, etc. Notre travail dans les mois à venir va être d'aller dans le détail du programme. Surtout, il nous faut trouver des alliés pour porter ces idées et faire taire nos adversaires, en démontrant que chaque proposition fonctionne.

Vous défendiez l'idée d'une "flat tax" généralisée, François Fillon ne retient pas cette idée.

Je pense que mon programme était en effet économiquement nettement plus libéral. François Fillon ne retient l'idée d'une flat tax que sur les revenus mobiliers. Je maintiens que mon idée d'un impôt à taux unique généralisé était bonne.

Ferez-vous partie des instances dirigeantes du parti "Les Républicains"?

Je suis membre du bureau politique du parti, sinon je ne suis candidat à aucun autre poste particulier.