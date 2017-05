Brexit : les distributeurs britanniques s'inquiètent pour les ventes au détail

Les effets du Brexit commencent-ils à se faire ressentir, Outre-manche ? La question se pose. Et se repose, depuis le référendum du 23 juin 2016. Mardi, les professionnels britanniques du secteur de la distribution ont prévenu de perspectives plutôt moroses pour les ventes au détail dans le pays, dont le dynamisme a tiré la croissance depuis le référendum pour le Brexit. La faute, notamment, à une hausse de l'inflation jamais vue depuis 2013, en mars, et à une consommation des ménages en berne.

La British Retail Consortium (BRC), une association qui regroupe 70% des entreprises du secteur en matière de chiffre d'affaires, a annoncé que les ventes au détail avaient grimpé de 6,3% en avril sur un an. Mais elle a souligné que cette hausse s'expliquait notamment par des raisons de calendrier - le week-end pascal ayant été fixé cette année en avril contre mars en 2016. La BRC s'est montrée très prudente sur l'avenir, alors que les chiffres du mois de mars avaient montré un effritement des ventes au détail de 0,2% sur un an.

"La distorsion positive du calendrier de Pâques est largement à l'origine de la hausse d'avril et au vu des signes de ralentissement pour le long terme, les perspectives ne sont pas aussi rose", a expliqué Helen Dickinson, la directrice générale de la BRC. "Bien que les chiffres d'aujourd'hui montrent que les consommateurs ont encore envie de dépenser, un cocktail de hausse de prix et de ralentissement de la progression des salaires présage de conditions plus difficiles pour les consommateurs."