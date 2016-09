La BCE détient 1.000 milliards d'euros de titres avec ses rachats de dette

Le montant des actifs détenus par la Banque centrale européenne (BCE) a atteint la semaine dernière le seuil symbolique des 1.000 milliards d'euros après 18 mois de rachats de dette souveraine des pays de la zone euro. La BCE a racheté pour 11,14 milliards d'euros d'obligations d'Etat lors de la semaine au 2 septembre, sur un total de 13,75 milliards d'euros de titres acquis.

Un an et demi après le lancement de ce programme d'assouplissement quantitatif (QE), destiné à relancer l'activité et à redresser l'inflation dans la zone euro, les résultats sont au mieux mitigés. Le crédit bancaire est certes reparti mais il reste peu dynamique et l'inflation demeure éloignée de l'objectif de la BCE d'une hausse des prix légèrement inférieure à 2%.

Un programme censé expirer en mars

Dresser un bilan est toutefois risqué car il est impossible de savoir quel serait l'état économique de la zone euro sans cette initiative de la BCE. Ce programme, qui consiste à racheter 80 milliards d'euros d'actifs chaque mois, est censé expirer en mars prochain. Le président de la BCE, Mario Draghi, ne devrait rien annoncer de spectaculaire à l'issue de la réunion du conseil des gouverneurs qui se tiendra jeudi mais il pourrait évoquer une prolongation ou une modification de ce QE.