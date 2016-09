Le Royaume-Uni ne gardera pas « un pied » dans l’UE

Pas de demi-mesure pour le Brexit. C'est en substance le message envoyé par la Première ministre britannique, lors d'une réunion à Chequers où les ministres ont été invités à proposer des « plans d'action » pour le Brexit.

Theresa May a fermement écarté la tenue d'un second référendum sur la sortie du Royaume-Uni. Cette décision semble être une réponse au parti travailliste, qui doit élire son nouveau dirigeant, et dont une partie réclame une nouvelle consultation.

Si Jeremy Corbyn, actuel chef de file du parti et favori s'est exprimé en faveur de l'activation de l'article 50, son concurrent Owen Smith a promis qu'il y aurait un second référendum au sujet des conditions du Brexit.

« Nous devons continuer à être fermes sur le fait qu'un Brexit signifie qu'il y aura un Brexit, et que ce sera un succès », a souligné Theresa May. « Il n'y aura donc pas de second référendum, aucune tentative pour garder un pied dans l'UE, nous irons jusqu'au bout. »

En répétant qu'« un Brexit signifie qu'il y aura un Brexit », la Première ministre semble répondre au commentaire du commissaire Günther Oettinger, qui a déclaré le 30 août qu'il « ne parier[ait] pas sur un Brexit ».

Les ministres sont cependant en désaccord sur la signification du Brexit : une relation « sur mesure » avec l'UE, une association européenne de libre-échange, un accord similaire à la Norvège ou à la Suisse ou un modèle complètement différent.

Le bureau des Affaires étrangères semble vouloir conserver l'accès au marché unique, avec quelques légers changements sur la libre-circulation des personnes. Au contraire, le bureau de l'Intérieur semble privilégier la limitation de l'immigration.

Les trois ministres responsables des procédures du Brexit ont passé l'été à débattre et redéfinir leur département respectif. Les Affaires étrangères sont à présent entre les mains de Boris Johnson, tandis que Liam Fox gère le Commerce international et David Davis la Sortie de l'UE.

Par Matthew Tempest, EurActiv.com

(Article publié le jeudi 1er septembre 2016)

