Le Pdg d'Apple traite la décision européenne de "foutaise politique totale"

« Quand vous êtes accusé de faire quelque chose qui est à l'opposé de vos valeurs, vous vous sentez outragé. Eh bien, c'est ce que nous ressentons. Car Apple a toujours fait ce qui était juste. »

S'offusquant de l'amende imposée mardi par la Commission européenne à sa société, le Pdg de Apple, Tim Cook, a déclaré mercredi que cette décision était « exaspérante », ajoutant :

« C'est une foutaise politique totale !»

La Commission européenne a décidé d'imposer à Apple le paiement au fisc irlandais de 13 milliards d'euros. Elle lui reproche des "avantages fiscaux indus" négociés en Irlande, pays où sont basés deux de ses filiales (Apple Operations Europe et Apple Sales International). Ce traitement de faveur fiscal serait assimilable à une véritable aide d'Etat.

Dans une interview donnée à la télévision irlandaise RTE et rapportée par le quotidien britannique « The Independent », Tim Cook expliquait les causes de son exaspération.

Selon lui, la condamnation proclamée par l'intransigeante commissaire danoise, Margrethe Vestager, n'étant fondée ni sur des faits ni sur le droit, c'était une mesure purement politique. Accusation à laquelle, ce matin en conférence, l'intéressée a répliqué, affirmant que cette décision n'était pas politique mais fondée sur des faits.

Un taux d'imposition de 26,1% ou de... 0,005%?

Dans son interview, Tim Cook a contrattaqué face aux accusations de Bruxelles, niant totalement les taux d'imposition ridiculement bas divulgués par Margrethe Vestager. Selon cette dernière, Apple aurait payé 1% d'impôts sur les bénéfices en 2003 et... 0,005% en 2014.

« Ils ont juste choisi un nombre de je ne sais où » a-t-il affirmé, affirmant que le taux d'imposition annuel moyen de ses profits était de 26,1%.

Dans une autre interview, à la radio, il aurait, selon Reuters, ajouté que Apple, qui a une politique fiscale offshore massive, en maintenant quelque 69 milliards de dollars de bénéfices hors de portée du fisc américain, allait rapatrier des milliards de profits sur le sol américain l'an prochain.

Tim Cook a précisé aussi que Apple était le premier contribuable en Irlande avec 6% du volume total des impôts et taxes collectés par l'Etat irlandais.

Crise politique à venir en Irlande ?

Tim Cook a ajouté qu'il souhaitait ardemment que le gouvernement fasse appel de cette condamnation, assurant qu'ils étaient sur la même longueur d'onde.« Personne n'a rien fait de mal ici, et nous avons besoin de rester unis. L'Irlande a été harponnée, et c'est inacceptable. »

Réagissant à chaud, mardi, le ministre irlandais des Finances, Michael Noonan, avait déclaré:« Je suis profondément en désaccord avec la décision de la Commission. Notre système fiscal est fondé sur la stricte application de la loi. »

Pourtant, ce jeudi matin, contrairement à son premier mouvement d'hier, le gouvernement irlandais semblait finalement hésiter à franchir le pas d'aller en appel, pour éviter une crise politique avec l'opposition de gauche, rapporte Numerama.

Quand l'affaire tourne à la mêlee générale

Dans ce genre de situation, il y a ceux qui jettent de l'huile sur le feu, et ceux qui lancent leurs hameçons pour tirer profit de la situation.

Dans le premier cas, on a un Michael O'Leary, Pdg de la compagnie aérienne low-cost Raynair qui, plongeant dans la mêlée, a - fort élégamment, comme à son habitude - suggéré au gouvernement irlandais d'envoyer la Commission se faire f**tre (« saying the Irish government should tell the EU to 'f**k off'»).

Dans le second cas, on a Theresa May qui souffle sur les braises de l'optimisation fiscale en souhaitant la bienvenue à toute entreprise qui voudrait s'installer au Royaume-Uni, quelques heures après la condamnation d'Apple par la Commission. Dans un communiqué commun, Trésor et cabinet du Premier ministre déclaraient que le Royaume-Uni « restait ouverte aux affaires », le terme «rester » (« remain ») sonnant comme une petite pointe d'humour britannique deux mois après le Brexit.

(Avec Reuters)