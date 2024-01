Bourse : LVMH, Remy Cointreau... Le secteur du luxe propulse le CAC 40 à un niveau historique

Champagne pour la Bourse ! En progressant ce vendredi de 2,36%, le CAC 40 a atteint un nouveau plus haut, en atteignant 7.634 points à la clôture. L'indice dépasse ainsi son précédent record du 15 décembre 2023 ou il avait atteint les 7.596 points. A l'origine de ce nouveau rebond faisant suite à un léger coup de froid début janvier : le retour en grâce du secteur du luxe.

Hier soir, LVMH a publié des résultats financiers pour l'année 2023 meilleurs que les prévisions des analystes, avec des ventes de 86,2 milliards d'euros (+9%) et un bénéfice net de 15,2 milliards d'euros (+8%). Une croissance surprenante puisque, depuis le troisième trimestre, le marché du luxe ralentit en Europe et aux Etats-Unis et n'a pas retrouvé la croissance espérée en Chine. La croissance des recettes réalisées par LVMH au pays de l'Oncle Sam au quatrième trimestre a largement dépassé les attentes : +8%, contre moins de 2% prévu par les analystes sondés par Bloomberg. Bref, contre toute attente, le groupe a annoncé une « nouvelle année record », qui a ravi les investisseurs et fait s'envoler le cours de l'action de 12,8% à 18h, à 773 euros.

« L'impact attendu de ce potentiel catalyseur a été significatif, car le luxe français qui représente 32% de la capitalisation totale du CAC 40 et il a pesé négativement sur l'indice français depuis des mois », explique dans une note, Antoine Andreani, analyste chez le courtier XTB.

Le reste du luxe aussi à la fête

Juste avant la publication du groupe de Bernard Arnault, le groupe de spiritueux (assimilé au secteur du luxe par les analystes) Rémy Cointreau avait déjà rendu euphorique les actionnaires en affirmant avoir écoulé pour 319,9 millions d'euros de bouteilles au quatrième trimestre, un chiffre largement supérieur aux attentes des analystes sondés par Factset. Il n'en fallait pas plus pour propulser le titre à 101 euros, soit une hausse de 15,16% sur une seule séance.

Et dans cette journée de panique acheteuse, même les groupes n'ayant pas encore publié leurs résultats ont vu leur cours s'enflammer. Ainsi, dans le luxe, l'action L'Oréal a pris 2,90 quand celles d'Hermès et de Kering se sont envolées de plus de 6%. De même du côté des spiritueux, Pernod Ricard a bénéficié des bons résultats de son concurrent et a vu son cours s'envoler de plus de 7%.

2023, un mauvais crû pour le luxe

L'heure est donc à l'achat de luxe pour les investisseurs... après une année de disette. Après des déceptions lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre et la crainte d'une consommation en berne sur la deuxième moitié de 2023 et l'année 2024, LVMH s'était réveillée avec une gueule de bois et un cours en baisse de 19% entre le 17 janvier 2023 et le 17 janvier 2024. Une très mauvaise performance qui s'était aussi vue sur le cours de son concurrent Kering qui a même affiché une baisse de 30% sur la même période, tandis que Hermès et L'Oréal avaient réussi à maintenir leur cours en hausse.

Du côté des spiritueux, le grand retour en Bourse est aussi à mettre au regard d'une année 2023 morose. Ainsi, Rémy Cointreau a perdu 45% de sa valeur l'année dernière, à cause de craintes d'une forte baisse de la consommation en Chine, l'un de ses principaux clients.

Reste maintenant à voir si la consommation et l'activité économique dans le monde continuera à rebondir ou cédera à la récession.

(Avec AFP)