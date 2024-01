Luxe : bénéfices records en vue pour LVMH

Moment de vérité pour LVMH. Le groupe doit annoncer ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2023. Un événement qui va concentrer tous les regards des analystes financiers et investisseurs. De fait, la première entreprise du CAC 40 est attendue au tournant sur ses performances. Ainsi, pour le quatrième trimestre, les analystes de la banque HSBC prévoient une hausse des ventes de LVMH de 10% à taux constant. Une performance ambitieuse qui, si elle n'est pas atteinte, pourrait être sanctionnée en Bourse au vu de sa cherté. L'action du groupe se négocie en effet 20,48 fois ses bénéfices estimés en 2024, contre une moyenne entre 12 et 14 pour l'ensemble du CAC 40.

Surtout, LVMH doit tenir la barre après une année 2022 particulièrement fructueuse. Bernard Arnault avait fièrement annoncé lors de la présentation des résultats de 2022 que « pour la première fois Louis Vuitton a(vait) dépassé les 20 milliards de vente ». Cette année-là, le groupe de luxe avait réalisé près de 80 milliards d'euros de ventes et un bénéfice net de 14 milliards d'euros. Durant l'année 2023, les ventes ont continué de progresser pour atteindre sur les neuf premiers mois plus de 62 milliards d'euros, soit une hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent malgré un ralentissement de la croissance au troisième trimestre.

Le géant du luxe est donc au sommet... mais la menace d'une chute ne s'est jamais faite aussi proche.

Une déception au troisième trimestre

Pour rappel, LVMH a déjà déçu au troisième trimestre. Il avait alors publié un chiffre d'affaires de près de 20 milliards d'euros, en hausse de 14% par rapport à la même période de l'année dernière et de 9 % « seulement » par rapport au trimestre précédent. Cette performance avait déçu les analystes financiers qui tablaient sur une progression de 11 % par rapport aux trois derniers mois.

« Il s'agit du premier trimestre en dessous des attentes depuis plusieurs années et, surtout, de la première fois depuis 2020 que la société n'affiche pas une hausse de chiffre d'affaires à deux chiffres », rappelait à La Tribune Antoine Fraysse-Soulier, analyste financier chez le courtier eToro, en octobre.

Lire aussiBourse: la baisse des ventes de LVMH annonce des mois difficiles pour le luxe

Résultat, le titre avait été sanctionné et a dévissé de 8% à l'ouverture de la Bourse, le jour de sa publication en octobre, avant de limiter sa perte à 6,8% vers 16h30, à 686 euros. Après avoir grimpé de record en record depuis 4 ans, l'action du groupe a délaissé près de 14% sur l'année 2023.

Coup de froid sur les ventes de luxe

A l'origine de cette performance moins bonne qu'attendue : « L'inflation, couplée aux hausses de taux, et au ralentissement économique menace de faire un effet ciseau sur les entreprises (et de diminuer leurs ventes et leurs marges, ndlr) », expliquait Alexandre Baradez, responsable des analyses de marchés chez le courtier IG France, à La Tribune.

Si le recul des ventes en Chine est fréquemment cité par les observateurs, c'est surtout aux Etats-Unis, le premier marché mondial du luxe, que la demande est à la traîne. « C'est vraiment sur ce marché, plus qu'en Chine, qu'on observe une décélération massive », soulignait Joëlle de Montgolfier, membre du pôle Etudes & Recherche pour la grande consommation, la distribution et le luxe dans le monde de chez Bain Company, dans un entretien accordé à La Tribune également en octobre. Les Américains sont fortement touchés par le contexte macroéconomique actuel.

Concernant LVMH, sur les neuf premiers mois, les Etats-Unis ont enregistré la croissance du chiffre d'affaires (+3%) du groupe la plus faible par rapport au Japon (31%), à l'Asie (19%) ou encore à l'Europe (16%). Le cognac et les spiritueux, qui ont enregistré une baisse de 14% des ventes, ont été fortement touchés par la faiblesse de la demande des Etats-Unis, précise le groupe de luxe. « Les Américains font davantage d'arbitrage dans leurs dépenses : moins de frivolité et plus de dépenses nécessaires », ajoutait Joëlle de Montgolfier.

Lire aussiGros coup de blues aux Etats-Unis pour les géants du luxe français LVMH, Kering, Hermès

Au quatrième trimestre, néanmoins, la consommation en Chine a visiblement été meilleure qu'attendue compte tenu de la situation économique et si la demande en Europe reste « sous pression », les Etats-Unis semblent montrer des signes précoces d'amélioration. Reste à voir si ce rebond se fera ressentir dans les résultats du groupe de luxe.

Des changements au sein de la tête du groupe En dehors de la santé économique de LVMH, le groupe devra révéler les premiers résultats des nouveaux cadres à sa tête. Et pour cause, en février 2023, Pietro Beccari a pris les rênes de Louis Vuitton, tandis que Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault, prenait les rênes de l'autre marque phare du groupe : Dior. Le groupe a aussi annoncé mi-janvier 2024 un passage de témoin pour le 1er février entre deux de ses fidèles. Michael Burke, 66 ans, conseiller de Bernard Arnault depuis 2023 après avoir été PDG de Louis Vuitton pendant 10 ans, a été nommé PDG de LVMH Fashion Group, un pôle fédérant plusieurs marques de LVMH (Celine, Givenchy, Loewe, Kenzo...). Il succède à Sidney Toledano, 72 ans, qui, après 20 ans passés à la tête de Dior, occupait le poste depuis 2018 et est nommé conseiller de Bernard Arnault. Début janvier, LVMH, qui sera aussi cette année sponsor premium des Jeux olympiques, avait enfin annoncé la nomination de Frédéric Arnault, fils de Bernard Arnault, à la tête d'une nouvelle division Montres du groupe. Fin novembre, son frère aîné Antoine Arnault avait déclaré quitter la direction générale de Berluti dont il garde la présidence.

(Avec AFP)