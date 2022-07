L'appétit pour l'or faiblit au premier semestre, concurrencé par le dollar

La demande d'or perd de son éclat au premier semestre 2022 et atteint 948 tonnes. Soit une baisse de 8% sur un an d'après les chiffres du Conseil mondial de l'or (CMO), mais une hausse de 12% par rapport à la même période en 2020. L'institution note toutefois un manque d'intérêt des investisseurs professionnels pour les lingots mais une demande forte des particuliers en Inde. La tendance à la baisse s'explique par la conjoncture macroéconomique moins favorable à l'or qu'elle ne l'était au début de l'année.

Le durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et l'appréciation du dollar ont réduit l'attractivité des lingots au deuxième trimestre, valeur refuge par excellence mais concurrencée sur ce créneau des investissements fiables par le dollar. Le roi dollar profite de la vigoureuse hausse des taux décidée par la Fed, inédite depuis 1994 qui devrait se poursuivre dans les prochains mois pour endiguer l'inflation galopante qui frôle les 10% aux Etats-Unis. Symétriquement, cet engouement pour le dollar se traduit par un certain désintérêt pour l'or par un jeu de vases communicants.

Le dollar et l'or, valeurs refuges concurrentes

Indice du manque d'appétit des investisseurs professionnels pour l'or : la vente d'ETF, ces titres financiers dont la valeur est indexée sur celle du métal jaune, qui permet de parier sur l'évolution de son cours. Les sorties de capitaux d'ETF sont équivalentes à 39 tonnes d'or depuis le début de l'année 2022. L'investissement physique en pièces et lingots est lui resté stable au deuxième trimestre à 245 tonnes.

En dehors de sa valeur refuge, l'or sert à fabriquer des bijoux, particulièrement en Inde, l'un de ses plus gros marchés. La demande mondiale d'or pour la bijouterie a augmenté au deuxième trimestre de 4% en glissement annuel, à 453 tonnes portée par la forte demande indienne qui a gagné 50% sur un an et a compensé celle de la demande en Chine (-30%). L'or est aussi utilisé dans l'industrie technologique et les composantes électroniques, présent dans les ordinateurs ou les téléphones mobiles. Dans le secteur technologique, sa demande a aussi diminué de 2%.