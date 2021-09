Menaces de faillite d'Evergrande, de "shutdown" aux États-Unis, le CAC 40 plombé d'entrée de jeu (-2,29%)

L'avertissement de Janet Yellen lancé hier dans le Wall Street Journal et sa menace de catastrophes financières en cascades si à l'opposition républicaine ne vote pas le relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis fait frémir les investisseurs des deux ccôtés de l'Atlantique. Et la Bourse de Paris, qui était attendue en net repli lundi, a effectivement trébuché d'entrée de jeu. La multiplication des incertitudes à court terme, que ce soit sur le plan monétaire et économique a jeté un froid sur les marchés, sans oublier les redoutables répercussions d'une possible faillite du géant chinois de l'immobilier Evergrande.

Le CAC 40 chutait de 1,81% vers 9h30, et la baisse s'accentuait pour atteindre 1,91% vers 9h50. À 10 heures, l'indice phare de la place de Paris plonge à -2,21%.

La tendance s'était annoncé une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, avec la baisse de 1,19% du contrat à terme de l'indice vedette CAC 40. Mais pour rappel, vendredi déjà, l'indice parisien avait fini en baisse de 0,79% en raison des craintes sur la situation économique et l'inflation.

Shutdown et Evergrande, deux hypothèses qui fragilisent les marchés

"Les indices européens devraient ouvrir en nette baisse ce matin dans le sillage de la clôture des marchés américains impactés par les interrogations monétaires à 2 jours de la réunion de la Fed, la crainte qu'il puisse y avoir un 'shutdown' [la paralysie de certains services publics, Ndlr] du gouvernement fédéral américain et finalement que l'affaire Evergrande ne soit pas aussi locale que certains voudraient bien l'entendre", indique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a vigoureusement plaidé dimanche pour que le Congrès relève le plafond de la dette au risque de provoquer "une crise financière historique". La semaine dernière, les services du Trésor ont indiqué que les Etats-Unis seraient à court d'argent "au cours du mois d'octobre".

"Le relèvement du plafond de la dette était autrefois un exercice d'approbation automatique, mais dans des États-Unis polarisés, ce n'est plus le cas", observe Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Peu de risque de réduction des rachats d'actifs avant novembre

"La réunion de mercredi de la Fed est également un événement à risque à court terme", souligne M. Plassard.

Même si les membres du Comité monétaire de la Fed voudront attendre la réunion de novembre avant d'annoncer la diminution progressive des achats d'actifs, qui avaient soutenu l'économie pendant la crise liée à la pandémie.

Les investisseurs surveilleront de près les menaces qui pèsent sur le géant immobilier chinois Evergrande, au bord de la faillite, et qui pourraient avoir des conséquences sur l'économie du pays, le groupe devant régler lundi et jeudi une partie des intérêts des prêts et obligations.

