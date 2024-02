Nos critiques cinéma de la semaine

Un amour en exil

Emigrée de Côte d'Ivoire où elle a sidéré son monde en refusant de se marier, Aya trouve de nouveaux repères en Chine, à Chocolate City, le quartier africain de Canton. Elle y travaille et noue une amitié amoureuse avec Cai, un Chinois qui lui enseigne l'art du thé... Le nouveau film d'Abderrahmane Sissoko, tourné à Taïwan, nous téléporte dans un cocon un peu irréel : un miroir amoureux esthétisé avec soin, assez singulier pour rendre captivante la simple rencontre entre deux cultures, deux êtres comme aimantés par une symétrie, une sensualité à la fois évidente et verrouillée. Scénario et dialogues reposent sur un postulat que le film magnifie : dans ce Little Africa, tous les personnages parlent couramment chinois et les autres langues sont secondaires.

« J'explore un monde en mouvement vers une harmonie » Abderrahmane Sissoko

Tout cela paraît d'autant plus distingué et onirique que dans ce cadre à part, les conversations placent l'amour et la saveur de l'existence bien au-dessus des raisons économiques. Loin du cliché du voyageur africain dans l'expectative ou la dèche, l'auteur de Timbuktu explore ce qu'il appelle « un monde en mouvement vers une harmonie ». Aya y négocie sa renaissance amoureuse avec droiture, libérée des traces de domination qui marquent son passé. Sa majesté portée avec élégance et pudeur par Nina Mélo, laisse songeur et infuse tout le film de sa belle retenue. Quand la voix de la chanteuse Fatoumata Diawara hante ces belles images avec sa reprise de Feeling Good, le standard de Nina Simone, la romance bat son plein... Dans cet amour sublimé aux antipodes de l'Europe, Sissako donne à entrevoir un monde meilleur possible, ouvert aux rencontres inédites et conscient de ce que le passé et le désamour consommé nous ont enseigné.

Black Tea, d'Abderrahmane Sissako avec Nina Mélo, Han Chang, Ke-Xi Wu. 1H49

Françoise de Sévigné (Ana Girardot) et Marie de Sévigné (Karine Viard), dans « Madame de Sévigné », d'Isabelle Brocard. JULIEN PANIÉ/AD VITAM

Mère et fille dans la tourmente

Au mitan du 17ème siècle, Madame de Sévigné veut le meilleur pour sa fille Françoise : son émancipation en comtesse de Grignan, riche, indépendante. Fusionnelle, leur relation s'avère malheureusement vouée aux échecs, aux orages... Sévigné commet l'erreur de vouloir le bonheur de sa progéniture dans une projection du sien, sans voir leurs différences. Avec les meilleures intentions, Isabelle Brocard cherche à révéler l'éclat et la vulnérabilité de deux femmes ombrageuses l'une envers l'autre, aimantes mais toujours ramenées à leur malentendu. Elle s'y risque avec panache dans un film d'époque entre rivières et châteaux, marquises et menuets baroques... S'appuyant sur les fameuses lettres de Madame de Sévigné, mais sans s'autoriser un film vraiment littéraire, elle développe alors une suite de situations attendues dont on ne saisit pas tous les reliefs. Tout juste en équilibre, émouvante à défaut d'être portée par des partenaires de jeu plus flamboyants, Karin Viard marche sur une crête plutôt plate dans ce film ni drôle ni plus actuel que ça, sans doute trop austère et trop balisé pour convaincre complètement sur grand écran.

Madame de Sévigné, d'Isabelle Brocard avec Karin Viard, Ana Girardot, Cédric Kahn, Noémie Lvosvky. 1h32