En France, l’escalade en salle est en plein boom

La prise est verte et dodue. Un bon appui pour Guillaume. Il enroule sa main, il pointe son pied. Et hop, son corps tout entier se hisse jusqu'au sommet. Cet électricien a fait sauter la pause déjeuner : il a une paroi à avaler. Depuis un an, il passe presque tous ses midis dans la salle de bloc Arkose à Nice. « Ça défoule, ça équilibre, expose le quadragénaire. Ce n'est pas que physique : ce sport apporte beaucoup de sensations. » Sur leur coupure méridienne, des grimpeurs prennent de la hauteur dans les 250 salles d'escalade privées de France. Une pratique en pleine ascension : 33 salles ouvriront en France d'ici à la fin 2024.

Avant, Julie courait. Elle a aussi testé le squash et le badminton. Puis elle est venue à la grimpe. « L'escalade vide complètement le cerveau. On se retrouve seul avec le problème de la paroi à résoudre, analyse ce médecin de 33 ans. C'est physique et cérébral : il y a beaucoup d'astuces et de jeux d'équilibre. »

Depuis son ouverture en mars 2020, Arkose a vu son nombre d'entrées doubler, atteignant 10 000 le mois dernier. Dans ses 1 600 mètres carrés, on s'attarde pour déjeuner ou jouer au baby-foot, on profite du sauna ou d'un cours de yoga. « C'est un lieu de vie plutôt qu'une salle de sport », confirme le directeur régional Quentin Vernay. Pour profiter de la dalle et du dévers, compter entre 9 et 18 euros.

Le sociologue du sport Olivier Aubel parle de « "mcdonaldisation" de l'escalade » pour décrire « une tendance qui consiste à maximiser la pratique en un minimum de temps ». « On est dans une logique d'efficience », dit-il. Jusqu'à 40 % de pratiquants n'ont jamais grimpé en extérieur, 16 % sont débutants. Ici nul besoin de corde ou de baudrier, les chaussons suffisent. La deuxième salle niçoise est située à moins de 1 kilomètre plus au nord. Ouvert en 1994, Art Bloc est l'un des premiers espaces d'escalade de bloc de France. Ici, on est adhérent à une association. Puis l'entrée coûte entre 9 et 12 euros pour profiter des 400 mètres carrés de grimpe. Marie Centofanti a assisté à « l'évolution incroyable » de la pratique. « Ça n'a plus rien à voir, analyse la trésorière de l'association. On est passé d'un milieu microscopique d'entraînement pour des grimpeurs de falaise à une accessibilité à tout le monde. C'est un outil de développement personnel. »

Nouveau lieu de vie et de « chill »

« La pratique a des bienfaits psychologiques et cognitifs, confirme Aurélie Houot, psychologue du sport à Nice. Elle augmente aussi la concentration. Quand on analyse la paroi, l'attention est focalisée. Passer de l'un à l'autre est une gymnastique attentionnelle. » Près de la moitié des grimpeurs sont adeptes du yoga. Tous répètent que l'escalade « vide la tête ». « Il n'y a plus de place pour les ruminations, poursuit la psy. Alors que le footing ne permet pas ce lâcher-prise. » Adrien bosse dans une boutique de vélo. Pascal est architecte. À 27 ans, le premier « travaille le gainage » : « Contrairement à la salle de muscu, il y a beaucoup de réflexion. Ce n'est pas juste mettre des poids de 10 kilos sur une barre. » À 63 ans, le second vient faire du sport « assez zen » et profiter des copains. « On peut avoir une séance intense et un moment partagé de sociabilité ; dans le jargon, on dit "chiller", complète Éric Boutroy, sociologue du sport. Il y a une surreprésentation des classes aisées, au fort capital culturel et au diplôme élevé, là où le fitness est plus démocratisé. » À 14 heures, tous retourneront au travail. Et le week-end, les salles proposent des sorties en extérieur en falaise. Les murs d'escalade ne connaissent aucune limite.