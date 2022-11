7,9 millions d'euros : la rémunération annuelle moyenne des patrons du CAC 40, du jamais-vu depuis 15 ans

C'est un plus haut depuis 15 ans pour les patrons du CAC 40 : leur rémunération totale moyenne a atteint 7,9 millions d'euros en 2021, selon un rapport publié ce mardi 22 novembre par le cabinet Proxinvest. Soit une hausse de +52% par rapport à 2019, avant la crise sanitaire (l'année 2020 est considérée comme non représentative étant donné qu'un certain nombre de dirigeants ont renoncé à une part de leur rémunération).

Plus globalement, l'augmentation est aussi observée chez les patrons du SBF 120, les 120 plus grandes sociétés cotées en France. Leur rémunération moyenne totale atteint 4,5 millions d'euros en 2021 (+22% par rapport à 2019). Il s'agit, là encore, d'un plus haut depuis 15 ans.

Pour établir son classement, le rapport de Proxinvest prend en compte tous les éléments de rémunération : rémunération fixe, bonus annuel, rémunération pluriannuelle de long terme, attribution d'actions valorisées à leur date d'attribution, avantages en nature... Tous ces éléments ont explosé l'an dernier. La rémunération fixe moyenne est en hausse de 4,2% et le bonus annuel moyen de 33,6% au sein du CAC 40, alors que la valeur des attributions d'actions gratuites de performance atteint son plus haut historique dans le SBF 120 avec un bond de 39,6%.

Lire aussiPourquoi les rémunérations des grands patrons explosent

Plus de 100 fois la rémunération moyenne des salariés (ou 369 Smic)

Proxinvest constate un « rebond post-crise sanitaire » avec « une forte hausse des rémunérations médianes et moyennes dans tous les indices (CAC 40 et SBF 120). On est bien sur des records historiques », a déclaré Jehanne Leroix, directrice de la recherche ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) du cabinet lors d'une visioconférence avec des médias.

Autre point relevé par Proxinvest : c'est « la première fois en 8 ans que la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 représente plus de 100 fois la rémunération moyenne des salariés », soit 369 fois le SMIC en base 39 heures, selon le rapport.

Lire aussiDans les PME, les bas salaires ont été plus augmentés que les hauts salaires, « habituellement, c'est l'inverse »

Les patrons de Stellantis, Dassault et Teleperformance sur le podium

Sur l'ensemble du classement de Proxinvest, c'est Carlos Tavarès, directeur général du constructeur automobile Stellantis, qui a enregistré la plus forte rémunération en 2021. Et d'ailleurs c'est la plus élevée jamais observée par le cabinet : 66,7 millions d'euros, bien qu'elle soit de 19,15 millions d'euros, selon l'entreprise. « C'est la première fois depuis 15 ans qu'une société présente une rémunération totale supérieure à 50 millions d'euros », assure le rapport. La différence entre les chiffres du constructeur automobile et ceux de Proxinvest s'explique par le recours à des méthodes de calcul différentes, les sommes correspondant à la rémunération pluriannuelle étant lissées sur plusieurs années par Stellantis.

On retrouve ensuite sur le podium, respectivement, à la deuxième et troisième place, Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, avec une rémunération totale de 44,1 millions d'euros (+114%) et Daniel Julien, président directeur général de Teleperformance, leader mondial des centres d'appels entre autres, avec une rémunération totale de 19,6 millions d'euros (+15%). Ce dernier affiche la rémunération fixe la plus élevée du CAC 40, à 2,2 millions d'euros, ainsi que l'écart de rémunération avec les salariés le plus important du CAC 40.

Le Top 5 se compose enfin de François-Henri Pinault, président directeur général de Kering avec 12 millions d'euros (5,7 millions selon la société), et Paul Hudson, directeur général de Sanofi avec 8,96 millions d'euros.

Lire aussiInflation : Stellantis accorde une prime à ses salariés

(Avec AFP)