Aides à domicile : le Sénat adopte un tarif plancher à 22 euros l'heure

C'est un nouveau coup de pouce qui s'inscrit dans les mesures de l'après-Covid-19. De quoi améliorer aussi le pouvoir d'achat des aides à domicile, autant que l'autonomie des personnes souhaitant recevoir des soins ou un service à domicile. Le Sénat dominé par l'opposition de droite a ainsi voté mardi soir en faveur d'un "tarif plancher" national de 22 euros par heure d'intervention des services d'aide à domicile en 2022.

En augmentant le salaire horaire, la mesure n'a d'autres objectifs que d'attirer de nouveaux candidats à l'aide à domicile. En pleine pandémie de coronavirus, qui fait peser le risque d'engorgement des hôpitaux, le gouvernement entend ainsi développer les soins à domicile, notamment pour les personnes âgées qui font appellent aux auxiliaires de vie.

Cette disposition figure dans le projet de budget de la Sécu pour 2022 - qui pèse plus de 500 milliards d'euros -.

Le gouvernement entend aussi réparer les iniquités entre les départements, qui financent ces prestations via l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Certaines collectivités ne payent en effet à l'employeur que 18 euros de l'heure et "plus de la moitié des heures effectuées" sont rémunérées sous ce niveau de 22 euros.

Ce tarif plancher serait fixé tous les trois ans plutôt qu'annuellement comme le prévoyait le texte adopté à l'Assemblée nationale.

« Des ajustements paramétriques marginaux »

Le gouvernement revendique une "réforme systémique" pour un "virage domiciliaire", permettant aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles. Ce virage domiciliaire "bénéficie d'un milliard d'euros", a souligné le secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance Adrien Taquet, vantant "un financement massif, pérenne".

"Vous nous proposez des ajustements paramétriques marginaux, quand c'est d'une réforme systémique dont notre pays à besoin", a fustigé à gauche Cathy Apourceau-Poly (CRCE à majorité communiste).

Très critiqué au début de la crise sanitaire, et à six mois de l'élection présidentielle, le gouvernement doit montrer des résultats sur le volet santé. Aussi, il a accordé des revalorisations salariales lors du Ségur de la santé à quelque 20.000 soignants supplémentaires, salariés des établissements pour personnes handicapées financés par les départements.

En 2022, le budget de la Sécurité sociale prévoit un déficit de 21,6 milliards d'euros, bien moins que les deux années précédentes, grâce aux effets de la croissance attendue.

