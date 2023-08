Alimentaire : des négociations annuelles anticipées, Bercy vise une baisse des prix en 2024

[Article publié le jeudi 31 août à 14H04 et mis à jour à 14H38] Les distributeurs ont finalement obtenu gain de cause. Les traditionnelles négociations commerciales avec les industriels s'ouvriront de façon anticipée, a annoncé, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ce jeudi 31 août. Les 75 plus gros industriels se sont engagés à ouvrir ces négociations tarifaires avec les distributeurs en France en septembre, avec pour objectif d'avoir une baisse de tarif « dès le mois de janvier 2024 », a-t-il déclaré sur le plateau du journal télévisé de 13H de France 2.

Lire aussiPrix de l'alimentaire : le gouvernement veut passer du « panier au caddie inflation »

En temps normal, elles se tiennent chaque année de décembre au 1er mars et réunissent autour de la table supermarchés et leurs fournisseurs de l'agro-industrie. Les négociations doivent définir les conditions de vente d'une large partie des produits vendus le reste de l'année en grandes surfaces. Lors du dernier épisode conclu en mars dernier, le prix moyen payé par les supermarchés aux industriels s'est apprécié de 9%.

Répercuter la baisse du prix des matières premières

Mais le prix d'un certain nombre de matières premières a décru depuis. Une baisse qui ne se fait pas ressentir dans les rayons des magasins. « Les baisses de cours, elles, ont commencé maintenant pour certaines, il y a 9 mois. Les industriels ont décidé, c'est leur choix, de ne pas répercuter les baisses », déplorait ainsi le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, mardi dernier.

Une nouvelle fois, mercredi, les distributeurs ont donc demandé, lors d'une réunion à Bercy, « à pouvoir renégocier vraiment et le plus vite possible » pour répercuter dans les rayons des supermarchés la baisse des coûts de production de nombreuses denrées, a rapporté le délégué général de la fédération patronale de la grande distribution (FCD), Jacques Creyssel, à l'issue de cet entretien avec Bruno Le Maire et la ministre déléguée notamment au Commerce Olivia Grégoire.

« L'enjeu est de faire en sorte que les grands industriels, notamment étrangers, veuillent bien enclencher les renégociations pour ne pas attendre mars prochain », a encore martelé Jacques Creyssel, expliquant que : « cela peut passer par la loi ou par un accord avec un engagement de la part des industriels, comme notre secteur l'avait fait l'an dernier » quand les coûts de production étaient cette fois orientés très à la hausse.

Inflation alimentaire toujours élevée

Ce jeudi, c'était au tour des industriels de se rendre à Bercy pour tenter de trouver une issue favorable en particulier pour le consommateur qui continue de subir de plein fouet l'inflation des produits alimentaires. En juillet, elle atteignait toujours 12,7% en juillet sur un an, selon l'Insee. Un chiffre en baisse par rapport à juin (+13,7%), mais qui demeure élevé. De quoi provoquer « un tsunami de déconsommation », alertait Alexandre Bompard mardi dernier. « Quand l'essentiel n'est plus accessible, il faut agir vite », avait-il affirmé.

Désormais, « les prix ne vont pas augmenter ou vont baisser » pour 5.000 références, a annoncé le ministre de l'Economie, ce jeudi. Bruno Le Maire a, en outre, assuré une « répercussion obligatoire et immédiate » de la baisse des prix de gros sur les prix en rayons, ce qui devra faire l'objet de contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), un service de Bercy.

Et s'il s'en est pris à des industriels qui, à ses yeux, « pourraient faire beaucoup plus » contre la flambée des prix, citant les géants Unilever, Nestlé ou Pepsi, il a en revanche salué ceux ayant « joué le jeu » en annonçant des baisses de prix, comme le spécialiste des pâtes alimentaires Barilla ou le géant des huiles Avril, entreprise dont le président Arnaud Rousseau vient de prendre la tête du syndicat agricole majoritaire FNSEA.

(Avec AFP)