Avant le vote au Parlement, l'opposition dénonce la position de Macron sur l'Ukraine

L'Ukraine se retrouve une nouvelle fois au cœur des clivages. Emmanuel Macron a reçu ce jeudi les responsables de parti pour évoquer le conflit en amont d'un vote parlementaire. Il devait notamment leur présenter à huis clos les résultats de la conférence internationale pour amplifier le soutien militaire à l'Ukraine organisée la semaine dernière à Paris.

« Je pense que ça clarifiera » les positions, s'était exprimé plus tôt le chef de l'État devant quelques journalistes mardi en marge d'un déplacement à Prague. « C'est un moment de vérité », avait abondé son entourage, évoquant des fissures dans « l'unanimité » constatée encore l'été dernier sur le soutien à Kiev.

Lors cette réunion de près de trois heures, Emmanuel Macron a affirmé aux chefs de partis qu'il n'y avait « aucune limite », « aucune ligne rouge » au soutien de la France à l'Ukraine, ont rapporté les responsables du PCF et du RN Fabien Roussel et Jordan Bardella en sortant de l'Élysée.

Le président du parti d'extrême droite a assuré avoir plaidé pour que « la France n'entre pas elle-même en guerre avec la Russie ».

La possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine

Il faisait ainsi référence à la déclaration d'Emmanuel Macron le 26 février dernier concernant l'envoi potentiel de troupes en Ukraine. Le chef de l'État avait, en effet, estimé que l'envoi, à l'avenir, de troupes occidentales ne devait pas « être exclu », afin de bien signifier à Vladimir Poutine que tout sera fait pour qu'il perde cette guerre. Encore mardi, en déplacement à Prague, le président a assumé pleinement ses propos : « Si chaque jour nous expliquons quelles sont nos limites » face au président russe qui, lui, « n'en a aucune », « je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde », a-t-il répliqué en République tchèque.

« Le président ne faiblit pas et c'est ce qu'on attend de lui », avait salué sur RFI la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet (Renaissance), partisane d'un « soutien sans faille à l'Ukraine ».

Un point de vue loin d'être partagé par les oppositions, de gauche comme de droite, qui entendait bien rappeler à l'Élysée leur désapprobation à tout envoi de troupes. « Je l'invite à un peu plus de mesure », a déclaré le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard devant la presse à son arrivée à l'Elysée, déplorant un discours qui a « décrédibilisé », « isolé » et « affaibli » la France.

Le patron des socialistes Olivier Faure a accusé le chef de l'Etat d'avoir réalisé « l'unité de tous » les Occidentaux « contre la France » et offert « une clarté inédite » au président russe sur le fait « qu'aucun de ces pays n'a envie d'engager de troupes au sol ».

« C'est vraiment un problème d'amateurisme à ce stade-là », a renchéri la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier, évoquant une « déclaration viriliste ».

Du côté du RN, Jordan Bardella avait estimé la semaine dernière que la sortie d'Emmanuel Macron avait « affaibli la position française en étalant au grand jour les divisions de l'Europe », faisant selon lui « le jeu du Kremlin ».

Le président, qui a promis de se rendre en Ukraine avant mi-mars, s'est même entretenu mercredi à l'Elysée avec ses prédécesseurs et Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ce dernier a, lui, jugé que « tout ce qui altère à l'unité de l'Europe » est « contraire au soutien le plus large possible à l'Ukraine ». Interrogé plus précisément sur les propos d'Emmanuel Macron, l'ancien président socialiste a répondu :

« Ma position sur les questions militaires c'est : moins on en dit, mieux on agit ».

Propos décriés à l'international

Les propos d'Emmanuel Macron n'ont également pas fait l'unanimité sur la scène internationale. Les Européens et les Américains se sont presque tous publiquement démarqués de cette position.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky « n'a jamais demandé que des troupes étrangères combattent pour son pays », a notamment déclaré mardi John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, interrogé sur des propos du président français. Avant d'ajouter :

« Il n'y aura pas de troupes américaines engagées au sol en Ukraine. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas ce que demande le président Zelensky. Il demande des outils et des capacités. Il n'a jamais demandé que des troupes étrangères combattent pour son pays ».

L'avertissement n'a pas non plus été apprécié par l'Allemagne, après déjà une série de tensions récentes sur le dossier ukrainien. « Nous n'avons pas besoin (...) de discussions sur le fait d'avoir plus ou moins de courage », a réagi le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius. « Cela n'aide pas vraiment à résoudre les problèmes » de l'Ukraine.

Vote au parlement

Qui plus est, les propos du président français interviennent alors que la stratégie française doit faire l'objet d'un débat, suivi d'un vote, au Parlement - mardi à l'Assemblée nationale, puis mercredi au Sénat. Un débat qui s'annonce donc agité.

Fin février, le chef de l'État a en effet demandé au gouvernement de faire une déclaration « relative à l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine » le 16 février. Un accord de sécurité, signé début février entre Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Un soutien à la fois civil et militaire, pour « une durée de dix ans ».

Dans le détail, le texte prévoit aussi « une assistance globale » et notamment un renforcement de la coopération dans le domaine de l'artillerie « tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'Otan ». Au total, l'aide française devrait être d'une valeur de trois milliards d'euros cette année, après 1,7 milliard d'euros en 2022 et 2,1 milliards en 2023. La France prévoit aussi de soutenir l'Ukraine après la guerre pour qu'elle se dote d'une armée moderne capable de repousser d'éventuelles futures attaques de la Russie.

L'Hexagone n'est pas le seul pays à avoir signé un accord de ce type avec l'Ukraine. Le 16 février, l'Allemagne en a fait de même. Et, un mois plus tôt, c'était le Royaume-Uni, premier pays occidental à ratifier un tel texte.

