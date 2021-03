Avec «2 millions de doses hebdomadaires d'ici deux semaines», le gouvernement fixe des étapes de vaccination

> Dossier : la course aux vaccins

« Vous avez plus d'1,5 million de doses qui sont livrées chaque semaine et nous allons passer le cap des 2 millions de doses livrées chaque semaine d'ici deux semaines », a déclaré Agnès Pannier-Runacher sur Radio Classique.

La ministre déléguée chargée de l'Industrie a par ailleurs assuré que « oui », l'engagement de vacciner tous les Français qui le souhaitent à l'été prochain sera tenu. Une promesse faite par Emmanuel Macron lui-même.

« Nous avons une augmentation des livraisons du vaccin BioNTech-Pfizer (...) le vaccin Moderna est en train de monter en capacité » et « le vaccin AstraZeneca, même sur un plateau, est du côté de 4 millions de livraisons par mois », a-t-elle détaillé. Et d'ajouter : « On est en capacité effectivement de vacciner 30 millions de Français d'ici la fin du mois de juin. Nous avons les doses pour ce faire ».