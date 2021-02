Tous les Français vaccinés d'ici l'été : faut-il vraiment croire Macron ?

> DOSSIER - La course aux vaccins

Comme pour couper court à la polémique sur un éventuel retard français en matière de vaccination, Emmanuel Macron l'a affirmé mardi soir sur TF1 : l'ensemble des Français pourra avoir accès à l'un des vaccins anti-Covid-19 d'ici six mois.

« Compte tenu des contrats que nous avons sécurisé au niveau européen, ça signifie pour la France que pour tous les adultes qui le souhaiteront, nous serons en mesure de leur proposer un vaccin avant la fin de l'été », a déclaré le chef de l'État à l'issue d'une réunion avec les grands laboratoires français et européens mardi 2 février.

Alors que plusieurs régions sont en situation de pénurie, l'exécutif compte donc inverser la tendance grâce à, notamment, « dès les prochaines semaines (...), des sites qui vont en France produire le vaccin ». « On en aura quatre », a encore assuré Emmanuel Macron.

Pour l'heure, la France dépend en effet de nombreux paramètres qu'elle ne maîtrise pas, dont la livraison des trois vaccins aujourd'hui autorisés dans l'Hexagone venus de leur site de production européens : le Pfizer-BioNTech, le Moderna et l'AstraZeneca (autorisé pour les moins de 65 ans).

Une vaccination coûte que coûte

Or, à date (au 31 janvier), sur une population de 67 millions d'habitants, seules 47.137 personnes ont reçu leur seconde injection, selon les données du ministère. Il est aussi estimé qu'à cette date, 1,7% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin. De même, au 26 janvier, un peu plus d'un million de personnes (1,486 million) avaient reçu au moins une dose de vaccin, selon les données Vaccin Covid Cnam pour Santé publique France. Au 26 janvier pourtant, les autorités françaises avait reçu 2,6 millions de doses du vaccin ARN messager produit par Pfizer/BioNTech et Moderna. Les laboratoires...