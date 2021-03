Hausse spectaculaire de l'adhésion au vaccin anti-Covid notamment en France (+19%) , en Suède (+25%)

L'adhésion de la population au vaccin contre le Covid-19 est en hausse dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou même la très sceptique France, selon une étude internationale publiée lundi par le cabinet Kekst CNC.

L'étude conduite dans six pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Etats-Unis et Suède) montre partout une nette tendance à la hausse par rapport à fin 2020.

Bonds de l'adhésion en France (+19%), en Suède (+25%)...

Ainsi, en France, 59% des sondés se disent prêts à recevoir un vaccin ou l'ont déjà fait contre seulement 40% en décembre dernier: +19%.

La hausse est encore plus spectaculaire en Suède, avec 76% de réponses favorables à cette question contre 51% en septembre 2020: + 25%.

Mais le pays où le taux d'adhésion est actuellement le plus fort, c'est le Royaume-Uni, avec 89%. Et là aussi, l'adhésion a connu un bond spectaculaire de +24% par rapport à septembre dernier où le taux était de 65%).

Mais doute persistant sur l'efficacité du pilotage de la vaccination

En revanche, les personnes interrogées sont beaucoup plus critiques quant à l'efficacité du déploiement de la vaccination dans leurs pays respectifs.

Si 75% des Britanniques se félicitent de la mise en place rapide de la vaccination dans leur pays, le ratio s'effondre dans les autres nations interrogées, à 32% aux Etats-Unis, 22% en France et même ... 20% en Suède.

Israël et le Royaume-Uni en tête des pays les plus efficaces

Interrogés sur les pays selon eux les plus efficaces dans ce domaine, c'est sans surprise Israël, où la moitié de la population a reçu au moins une dose, et le Royaume-Uni qui arrivent en tête.

Pour les sondés, la santé doit passer avant l'économie (sauf en France)

Dans la plupart des pays interrogés, la majorité des sondés souhaite avant tout maintenir des mesures pour protéger la population avant l'économie.

Ainsi, 60% des Britanniques préfèrent limiter la propagation du virus à la protection de l'économie. Le taux s'établit à 50% au Japon (contre 18% en faveur de l'économie) et à 47% en Allemagne et en Suède (contre respectivement 31% et 29% pour l'économie).

Seuls les Français sont plus nombreux à souhaiter un retour de l'activité économique en priorité (38% contre 36% en faveur de la limitation de la propagation).

Un an après le début de la pandémie, une majorité des personnes sondées reste par ailleurs prudente face à une éventuelle levée des restrictions, même en cas de recul net du nombre de cas et de morts.

Forte opposition à la tenue des JO de Tokyo

Enfin, l'étude montre qu'une majorité de personnes est opposée à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo cette année, à commencer par les Japonais eux-mêmes qui ne sont que 16% à souhaiter que l'évènement ait lieu.

Méthodologie: l'enquête a été menée mi-février sur dix jours, sur des échantillons représentatifs de 1.000 adultes dans chaque pays. La marge d'erreur est de 3,3% pour tous les pays.