Bruno Le Maire veut se donner du temps pour passer une crise à rallonge

Cette crise continue de chambouler le gouvernement. Dans un exercice inédit depuis le début de son arrivée à Bercy en 2017, le ministre de l'Economie, des Finances et de la relance, Bruno Le Maire s'est dit prêt, ce mardi lors de ses "voeux digitaux" à la presse, à prolonger et à renforcer les mesures d'urgence prises en 2020 lors du confinement. Après une année 2020 cataclysmique, les indicateurs de l'épidémie et de la santé économique sont loin d'être au vert. Et la politique du "quoi qu'il en coûte" annoncée par le président Emmanuel Macron en mars dernier pourrait bien se prolonger au cours de l'année 2021. "Le choix du 'quoi qu'il en coûte' était le seul choix responsable. Il a évité que la crise économique se transforme en crise sociale et politique [...] Le rétablissement des finances publiques ne pourra et ne devra se faire que lorsque la crise sanitaire sera derrière nous. Avant, ce serait une faute économique et politique car cela ruinerait nos perspectives de relance".

Au printemps, lors du début du confinement, le ministre en charge de l'Economie espérait dans ses interventions avec les journalistes que la mise sous cloche de l'économie allait permettre à l'activité de repartir rapidement et durablement. Près d'un an après l'arrivée du virus en Europe, ces espoirs ont été douchés par la persistance de cette maladie infectieuse aux effets ravageurs. Malgré cet électrochoc dans l'agenda des réformes, Emmanuel Macron a décidé de réunir lors d'un séminaire gouvernemental une trentaine de ministres ce mercredi afin de discuter "des grandes priorités" pour les six prochains mois.

Vers un report du différé pour les PGE des entreprises qui en font la demande

A l'annonce du second confinement, les banques se sont montrées conciliantes sur les modalités de remboursement des PGE. Ces derniers, accordés sur six ans, deviennent exigibles après une première année de différé, les emprunteurs pouvant alors choisir entre un remboursement immédiat ou un étalement jusqu'à cinq ans, ou mixer les deux.

Mais au fur et à mesure de la prolongation de la crise sanitaire, la Fédération française des banques (FBF) avait salué, en octobre dernier, la possibilité de distribuer des PGE jusqu'en juin 2021 et s'était engagée à ce que les banques proposent à leurs clients de nouveaux aménagements, selon la fameuse règle du « 1+1 +4 ». En clair, permettre une année supplémentaire de différé (seuls...