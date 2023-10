Cabinets de conseil : les dépenses de l'Etat diminuent au premier semestre

L'Etat a-t-il vraiment diminué le recours aux cabinets de conseil ? Un an et demi après un rapport explosif du Sénat sur le recours de l'État aux cabinets de conseil privés, le gouvernement présente des dépenses en baisse pour la deuxième année consécutive, dans un document budgétaire publié mardi.

Lire aussiParité dans les cabinets : l'avertissement de Matignon aux nouveaux ministres

Entre janvier et juin 2023, les crédits effectivement décaissés par l'État pour des prestations de conseil en stratégie et organisation — un périmètre qui exclut notamment le coûteux conseil informatique — atteignent 63,4 millions d'euros. Un montant important mais en net recul par rapport aux 110,3 millions déboursés au premier semestre 2022.

Les « autorisations d'engagement » — un terme qui désigne des dépenses validées par l'État, mais qui peuvent être réparties sur plusieurs exercices budgétaires — ont quant à elles chuté à 35,5 millions au premier semestre 2023, alors qu'elles s'établissaient encore à 117,8 millions sur les six premiers mois de 2022.

L'objectif de Castex dépassé

Le document publié mardi, qui correspond à une annexe au projet de budget pour 2024 mise en ligne sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, montre par ailleurs le montant définitif des dépenses de conseil (hors informatique) de l'État au titre de l'année 2022. Cela représente 156,3 millions d'euros, un chiffre là aussi en baisse de 33% d'une année sur l'autre. Il était encore près de 235 millions d'euros en 2021.

Début 2022, l'ancien Premier ministre Jean Castex avait fixé un objectif de réduction de 15% des dépenses de conseil en stratégie et organisation. Le montant moyen des prestations commandées par l'État aux cabinets de conseil « a diminué en 2022 de près de moitié, à hauteur de 29.618 euros contre 55.930 euros en 2021 », précise mardi le gouvernement.

Facture moyenne en baisse

La facture moyenne des prestations de conseil faiblit aussi à un peu plus de 18.000 euros par prestation au premier semestre 2023, selon l'exécutif. En dehors du Travail (+55% sur un an) et de l'Enseignement supérieur (+15%), l'ensemble des ministères ont réduit leurs dépenses de conseil entre 2021 et 2022. Le ministère de la Transition écologique s'affiche comme le plus dépensier, avec 24,6 millions de frais de conseil. L'Économie et les Finances ont déboursé 17,4 millions et les Armées 14,7 millions.

Lire aussiCroissance, dette, déficit : le Haut conseil des finances publiques étrille les prévisions du gouvernement

Le document budgétaire est publié presque un an jour pour jour après l'adoption par le Sénat d'une proposition de loi visant à renforcer l'encadrement des dépenses de conseil de l'État. Mais aucun examen de ce texte par l'Assemblée nationale n'est encore prévu à ce jour.