Parité dans les cabinets : l'avertissement de Matignon aux nouveaux ministres

Le respect de la parité est scruté de très près. Matignon a appelé les ministres nouvellement nommés au gouvernement à respecter une parité d'au moins 40% dans leurs cabinets et à désigner des femmes aux postes de directions. "Dans les cabinets des ministres nouvellement nommés, vous veillerez à assurer (...) le respect d'une proportion équilibrée d'hommes et de femmes, et en tout état de cause à assurer le respect d'une proportion minimale de 40% de personnes du sexe le moins représenté", exige le directeur de cabinet d'Élisabeth Borne, Jean-Denis Combrexelle, dans une circulaire datée de jeudi que l'AFP s'est procurée. Au printemps dernier, la première ministre Elisabeth Borne avait rappelé les priorités de l'exécutif en matière d'égalité professionnelle.

Lire aussiElisabeth Borne dévoile un nouveau plan d'égalité entre les femmes et les hommes au travail

Une nouvelle loi

Rappelant la toute nouvelle loi qui renforce l'accès des femmes aux responsabilités dans la haute fonction publique, il demande aux ministres restés en place de "continuer de ne procéder à aucune nomination qui aggraverait l'écart par rapport à l'objectif de parité", dans cette circulaire révélée par Le Parisien. Même consigne aux nouveaux arrivants dans la suite de leurs fonctions. La loi du 19 juillet 2023 fixe un objectif de parité dans les cabinets ministériels d'ici au 1er janvier 2026.

Un objectif de 50% de femmes dans les cabinets

Adoptée par le Parlement début juillet, elle porte à 50%, contre 40% actuellement, le taux de personnes de chaque sexe devant être nommées à un premier emploi supérieur ou de direction. La disposition entrera en vigueur en 2026 dans la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, et dès le renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités.

Le nouveau gouvernement respecte les équilibres avec 41 membres, 21 femmes dont une Première ministre et 20 hommes. Seule Catherine Colonna occupe cependant un poste régalien et elles ne sont que six ministres de plein exercice pour dix hommes. Le chemin pour aboutir à la parité complète pourrait être encore très long.

(Avec AFP)