"Choose France" : Coca-Cola et CCEP vont investir jusqu'à 1 milliard d'euros en France

Après l'investissement du géant de la pharmacie AstraZeneca (500 millions de dollars), Coca-Cola profite de l'événement "Choose France" pour annoncer lui aussi dimanche un investissement significatif en France pour les cinq prochaines années, qui pourrait s'élever jusqu'à 1 milliard d'euros avec son partenaire Coca-Cola European Partners (CCEP). Le PDG de la célèbre de marque de sodas présente en France depuis 100 ans, James Quincey, réaffirme l'engagement de Coca-Cola en France en dévoilant à la veille de l'événement "Choose France" cette décision d'investir dans les territoires français. Cette annonce fera d'ailleurs l'objet d'une rencontre entre James Quincey et Emmanuel Macron, ce lundi dans le cadre de cet événement.

Cet investissement conjoint entre Coca-Cola et son principal partenaire embouteilleur en France CCEP, accompagnera le lancement de nouvelles boissons sur le marché français, le développement de la capacité d'embouteillage et la modernisation des usines de production de CCEP, ainsi que le développement permanent des marques. Les deux entreprises soutiendront également l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, suite au prolongement du partenariat entre Coca-Cola et le Comité International Olympique, annoncé en juillet 2019.

Lancement de nouvelles boissons

The Coca-Cola Company s'engage de son côté à investir 500 millions d'euros pour soutenir le développement de ses marques actuelles et le lancement de nouveaux produits sur le marché français. Coca-Cola avait annoncé il y a trois ans son ambition de diversifier son portefeuille de boissons, afin de répondre aux évolutions des attentes des consommateurs. Après le lancement réussi de Fuze Tea et l'acquisition de Tropico en 2018, "The Coca-Cola Company confirme aujourd'hui son intention de renforcer sa position de leader et d'accélérer son entrée dans de nouvelles catégories de boissons", selon le communiqué commun publié dimanche.

La marque de soda investira jusqu'à 500 millions d'euros en France au cours des cinq prochaines années. Ces investissements permettront de soutenir le développement de ses marques dans les médias, par des expériences de marques ou par des partenariats stratégiques, comme le soutien aux Jeux Olympiques de Paris 2024, annoncé l'été dernier dans le cadre de la prolongation de 12 ans de son partenariat avec le Comité International Olympique.

"Aujourd'hui, plus de 2.800 personnes travaillent pour Coca-Cola en France, et bien plus si l'on prend en compte l'ensemble de notre chaîne de valeur. L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement continu envers la France en apportant une contribution durable à l'économie et à la société pour les années à venir", a assuré le PDG de The Coca-Cola Company, James Quincey.

Investissements de CCEP à Dunkerque

CCEP prévoit un investissement de 500 millions d'euros pour renforcer encore ses capacités de production et sa distribution. Après avoir investi 350 millions d'euros depuis 2013, l'entreprise continue d'investir "pour adapter son outil de production à l'évolution des attentes des consommateurs et pour accélérer sa transition vers une économie circulaire et l'adaptation de ses emballages", selon le communiqué commun publié dimanche. Par exemple, CCEP investira dans son usine de Socx (Dunkerque) dès 2020 notamment pour l'équiper d'une ligne d'embouteillage aseptique de pointe, lui permettant de répondre à la demande croissante des consommateurs français pour Fuze Tea, la marque de thé glacé lancée en 2018, et pour Tropico, la marque française de boissons aux fruits, acquise par The Coca-Cola Company en septembre 2018.

Des investissements supplémentaires dans les cinq usines CCEP en France permettront également d'introduire une plus grande quantité de matériaux recyclés dans les bouteilles ou les canettes et de remplacer le plastique par le carton pour les emballages secondaires. Ces investissements de 500 millions d'euros seront engagés au cours des cinq prochaines années. Ils comprennent également le déploiement de nouveaux équipements de réfrigération pour les clients de CCEP et l'accélération de la transformation digitale de l'entreprise.