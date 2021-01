COVID-19 en 24h : freins de Bercy, inspection du travail, endettement allemand...

L'INFO À SUIVRE - Confinement trois : la vision de Bercy et celle de l'Élysée ?

Le confinement, saison trois, ne devrait finalement pas avoir lieu cette semaine. Malgré une situation épidémique fragile et une hausse des entrées à l'hôpital, l'exécutif veut se donner le temps d'observer les résultats du couvre-feu à 18h avant d'ajouter un cran aux restrictions sanitaires. Il attend également les conclusions du Conseil scientifique de mercredi.

Dans ce cadre, le gouvernement prend "en compte toutes les conséquences économiques, sociales, psychologiques", a affirmé Jean Castex ce mardi devant les députés.

Ce sont aussi des divergences sur la stratégie pour ralentir la pandémie en France qui sont mises à jour. Deux camps semblent en effet cohabiter, entre les ministres de Bercy, - en contacts quotidiens avec les milieux économiques -, et l'Élysée, plus fidèle aux conseils prudents des scientifiques. Ce mardi, les ministres Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher ont ainsi clairement freiné l'appel à reconfiner, tandis qu'Olivier Véran et le porte-parole Gabriel Attal avaient envoyé des signaux contraires 24 heures plus tôt.

