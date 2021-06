Covid-19 en 24h : santé mentale, déficit commercial, transports en Ile-de-France...

L'INFO À SUIVRE - Macron appelle à la « mobilisation générale » pour l'emploi

Emmanuel Macron a appelé à la « mobilisation générale » pour l'emploi dans la restauration, à la veille de la réouverture des restaurants en salle, lors d'un déplacement dans la Drôme.

Le chef de l'Etat a néanmoins appelé à la prudence et à « la vigilance » face au virus, et à poursuivre la vaccination, ajoutant qu'il fallait s'en « tenir au calendrier qu'on s'est donné » pour assouplir progressivement les restrictions. Sur le front de l'emploi, « il faut absolument que cette phase soit une phase de réembauche, de reprise de l'emploi massif », a-t-il plaidé, alors qu'environ 100.000 emplois sont à pourvoir dans le secteur de la restauration.

Outre le manque de cuisiniers et de serveurs, souvent reconvertis pendant la crise, les restaurateurs, qui devront respecter à partir de mercredi une jauge de 50% de tables de six personnes au maximum en salle, s'inquiètent de la fin programmée des aides de l'Etat.

LE CHIFFRE - 1 million de certificats Covid

Plus d'un million de personnes ont déjà reçu des certificats numériques Covid européens qui doivent faciliter les voyages cet été au sein de l'Union Européenne, a annoncéle commissaire européen Didier Reynders devant les eurodéputés.

Ces certificats, qui attestent qu'une personne a été vaccinée, qu'elle a passé un test négatif ou qu'elle est immunisée après une infection, ont commencé à être délivrés dans neuf pays (Bulgarie, Croatie, Danemark, Allemagne, Grèce, Pologne, Lituanie, République tchèque et Espagne), a précisé l'exécutif européen.

Ces documents devront être reconnus par tous les pays de l'UE à partir du 1er juillet, en vertu d'un règlement qui doit être entériné par le Parlement européen lors d'un vote dont le résultat sera annoncé mercredi.

LA PHRASE - « La pandémie de Covid-19 a entraîné une forte augmentation des problèmes de santé mentale » (OCDE)

« Les investissements et la qualité des soins » de santé mentale doivent être augmentés « d'urgence » alerte l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques dans un rapport.

En outre, les besoins sont de taille : on estimait avant la crise sanitaire qu'une personne sur deux avait déjà souffert de troubles psychiques au cours de sa vie, et qu'une sur cinq en était atteinte à tout moment. Et « la pandémie de Covid-19 a entraîné une forte augmentation des problèmes de santé mentale, en particulier chez les jeunes, les chômeurs et les personnes en situation de précarité financière », note l'organisation.

Car selon le rapport, 67% des personnes souhaitant bénéficier de soins de santé mentale ont déclaré avoir eu des difficultés à les obtenir. A l'heure actuelle, « onze pays de l'OCDE ne comptent qu'un psychologue ou moins pour 10.000 habitants », notent les auteurs du rapport.

LE GRAPHIQUE - La France continue de creuser son déficit commercial en avril

Le déficit commercial de la France s'est encore creusé en avril, pour atteindre 6,2 milliards d'euros, sous l'effet d'une reprise plus marquée des importations que des exportations, ont annoncé mardi les Douanes dans un communiqué.

Le déficit énergétique contribue à hauteur de 2,8 milliards d'euros à cette contre-performance mais, hors énergie, « le déficit croît depuis quatre mois » et atteint même en avril « un niveau record », hors période Covid en 2020, souligne les Douanes.

« En cumul sur douze mois glissants, le déficit s'établit à 70 milliards d'euros, un niveau supérieur au cumul enregistré sur l'année 2020 », notent les Douanes.

EN RÉGION - Valérie Pécresse réclame 1,3 milliard d'euros à l'Etat pour les transports en Ile-de-France

Valérie Pécresse, candidate à sa réélection à la présidence de la région Ile-de-France, a réclamé une subvention de 1,3 milliard d'euros à l'Etat pour combler le déficit d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) creusé par la pandémie.

« Les pertes prévues à ce stade pour 2021 atteignent de l'ordre de 1,3 milliard d'euros », a-t-elle précisé. Mais « ce n'est pas aux voyageurs de payer l'addition de la crise Covid en 2021 », a-t-elle lancé au cours d'un point-presse. « Nous demandons à l'Etat de compenser 100% de ces pertes », a-t-elle ajouté.

Depuis le début de l'année 2021, le nombre d'abonnements annuels pour les transports franciliens a baissé de 20% et celui d'achats de passes Navigo mensuels de 40%, a-t-elle également relevé.

À L'ÉTRANGER - La Chine se préparer à vacciner les enfants dès 3 ans

La Chine se prépare à vacciner les enfants dès l'âge de trois ans, a annoncé un laboratoire pharmaceutique, ce qui devrait faire du pays le premier du monde à distribuer des vaccins aux jeunes enfants.

Le géant asiatique a déjà administré près de 800 millions de doses, jusqu'à présent uniquement à des adultes âgés de 18 ans ou plus. Pékin, qui a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol depuis mai 2020, espère vacciner au moins 70% de sa population d'ici la fin de l'année, soit environ un milliard d'habitants.

Dans ce contexte, un porte-parole du laboratoire Sinovac, qui produit l'un des trois vaccins autorisés pour l'heure en Chine, a indiqué à l'AFP que son sérum Coronavac, qui nécessite deux doses, allait pouvoir être distribué aux mineurs.

Le Vietnam lance un appel aux dons du public pour l'achat de vaccins

Le Vietnam, longtemps montré comme modèle pour sa gestion de la pandémie, a lancé une campagne d'appel aux dons du public pour acheter des vaccins alors qu'il lutte pour contenir une vague de coronavirus.

Les Vietnamiens ont reçu en huit jours jusqu'à trois SMS les exhortant à contribuer à un fonds dédié au financement de la vaccination, mis en place par le gouvernement vietnamien, tandis que les fonctionnaires ont été encouragés à donner une journée de salaire.

Le pays, qui compte près de 100 millions d'habitants, a vacciné à peine plus d'un million de ses citoyens et les autorités s'inquiètent d'une vague de contaminations en cours depuis plus d'un mois.

