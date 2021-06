Covid-19 en 24h : levée des brevets, création d’emplois, retour des vacanciers...

Alors que les économies développées se mobilisent de plus en plus pour l'accès des pays pauvres aux vaccins, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la levée des brevets... Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.

latribune.fr 10 Juin 2021, 18:15 8 mn

L'emploi salarié privé a progressé de 0,5% au 1er trimestre, soit 88.800 créations nettes d'emplois, selon l'INSEE. (Crédits : Reuters)