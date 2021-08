Covid-19 : face à la quatrième vague, le gouvernement durcit les mesures sanitaires

La situation sanitaire en France est "plus que délicate" selon Emmanuel Macron. Avec plus de 9.000 hospitalisations liées au Covid-19 "en début de semaine", et 1.745 patients en réanimation ce 11 août, la quatrième vague est bel et bien en train de frapper la France. Face à la recrudescence de l'épidémie, le gouvernement à décidé de prendre mercredi une nouvelles série de mesures à l'issue d'un nouveau Conseil de défense :

- Tests pour les voyageurs qui proviennent de pays "à risque"

Premièrement, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué que tous les voyageurs en provenance des pays dont la situation sanitaire est considérée à risque seraient désormais contrôlés par test antigénique afin de limiter l'entrée sur le territoire de personnes contaminées par le Covid-19.

- Fin de la gratuité des tests

D'autre part, il a annoncé la fin de la gratuité des tests à partir de la mi-octobre, sauf prescription médicale, en faisant valoir que "les tests à répétition n'empêchent pas d'aller à l'hôpital et de contaminer fortement". Emmanuel Macron l'avait d'ailleurs déjà évoqué lors de son allocution du 12 juillet.

- Pass sanitaire dans certains grands centres commerciaux

Le gouvernement a en outre demandé mercredi aux préfets de rendre le pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2 situés dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100.000 habitants.

La mesure concerne pour l'heure 38 départements, dans lesquels le masque doit aussi redevenir obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public soumis au pass sanitaire.

"Que chacun se souvienne que quand il n'y avait plus de chiffre d'affaires du tout à cause de l'épidémie, c'est bien l'argent public qui a permis de rémunérer les responsables de ces lieux. Il est donc légitime de demander une part de responsabilité", a insisté le chef de l'Etat.

- Confinement en Guadeloupe, état d'urgence en Polynésie

De plus, un confinement strict sera mis en place en Guadeloupe, comme c'est déjà le cas en Martinique, et l'état d'urgence sera décrété en Polynésie française afin de contrer la progression fulgurante de l'épidémie de Covid-19, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement.

La situation sanitaire aux Antilles et en Polynésie française est "préoccupante" voire "critique" en raison de la hausse exponentielle du nombre de cas de Covid-19 et du faible taux de vaccination de la population, a expliqué Gabriel Attal.

En Martinique, le préfet a annoncé la fermeture des commerces non-alimentaires, des sites culturels et de loisirs, l'interdiction de l'accès aux plages, le renforcement du télétravail et la limitation des déplacements dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile sauf motif impérieux.

Il a également invité les touristes à mettre fin à leur séjour, en évoquant une "clause de revoyure" dans trois semaines.

En Guadeloupe, une interdiction de déplacement au-delà de 10 kilomètres du domicile avait déjà été mise en place la semaine précédente. Un couvre-feu était en vigueur à partir de 20h00 et les restaurants étaient fermés depuis lundi, à l'exception de la vente à emporter ou de la livraison à domicile.

- Campagne de rappel

Emmanuel Macron a aussi confirmé la mise en place à la rentrée d'une campagne de rappel vaccinal, avec une troisième dose pour les plus de 80 ans et les personnes particulièrement vulnérables. "Nous nous préparons, comme les autres pays européens, à faire cette troisième dose pour les personnes qui sont les plus âgées et les plus fragiles. Et nous le ferons à partir de la rentrée", avait-il déjà annoncé dans une vidéo publiée sur Instagram le jeudi 5 août, et ce malgré l'appel de l'OMS à retarder.

(Avec agences)