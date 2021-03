Covid-19 : Hidalgo veut élargir la vaccination à "tous ceux qui le veulent"

Alors que Paris et l'Ile-de-France sont entrés samedi dans un troisième confinement, Anne Hidalgo propose d'élargir les critères de vaccination. La maire PS de Paris a plaidé ce dimanche pour "débrider" la vaccination afin de "l'ouvrir à tous" ceux qui le souhaitent, notamment parmi les enseignants, policiers et travailleurs "en première ligne".

"Pour rendre la vaccination plus efficace, je propose qu'on débride la vaccination. Que toutes celles et ceux qui veulent puissent le faire", a affirmé Mme Hidalgo lors d'une interview à Europe1/CNews/Les Echos.

"Il faut bien sûr tenir compte des antécédents médicaux" et "vacciner les plus de 75 ans" qui "doivent être prioritaires", mais "il faut ouvrir à tous les autres", a-t-elle expliqué. Anne Hidalgo, potentielle candidate de gauche à la présidentielle de 2022, a ainsi plaidé pour "la vaccination de tous ceux qui travaillent en lien avec les enfants".

Mais "en Seine-Saint-Denis et dans les quartiers populaires à Paris, ce sont les premières lignes, ceux qui travaillent dans les supermarchés, dans nos services publics, nos agents qui font le nettoyage des rues, les policiers (...) qui doivent pouvoir aussi bénéficier du vaccin", a-t-elle affirmé.

Organiser des centres de vaccination

"On nous dit que les doses sont là. Je n'ai pas de raison de mettre en doute cette parole officielle. Ne nous faisons pas prendre de court, organisons dès maintenant des centres de vaccination qui puissent accueillir très massivement tous les Français", a-t-elle ajouté, se disant "prête à organiser" ce processus.

Interrogé sur franceinfo, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière a souligné que son département était celui ayant "le taux de mortalité le plus important" et "le plus touché par le virus".

C'est pourquoi "il ne faut pas seulement avoir le critère de l'âge des habitants, mais aussi tenir compte du fait que les habitants de mon département sont aussi ces premiers de corvée, qui vont travailler, ceux qui se déplacent" et "en tenir compte" dans la vaccination, a-t-il estimé.