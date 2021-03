Un troisième confinement moins pénalisant pour l'économie

(Crédits : DR)

Le gouvernement a estimé le coût du troisième confinement à 0,2 point de PIB annuel et a maintenu ses prévisions de croissance pour 2021 à 6%. Il reste que ces quatre semaines de confinement, même si elles ne concernent que 16 départements, vont pénalisant les commerces non essentiels et repoussent toujours le début d'une reprise solide et coordonnée entre les régions.