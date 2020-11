Covid-19 : l'UE envisage de premières vaccinations "au premier trimestre 2021"

Les premières vaccinations contre le Covid-19 dans l'Union européenne pourraient avoir lieu "au premier trimestre 2021", dans un scénario "optimiste", a affirmé mercredi la directrice de l'agence européenne en charge des épidémies lors d'un entretien à l'AFP où elle appelle toutefois à la prudence.



La situation sur le front de l'épidémie sur le Vieux continent est "très très inquiétante" et "tous nos indicateurs vont dans le mauvais sens", a par ailleurs affirmé Andrea Ammon, directrice du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC), appelant les Européens à respecter scrupuleusement les restrictions en place, "aussi difficile que ce soit".



Dans la situation actuelle, "cela pourrait prendre plus de temps pour faire baisser le nombre de cas" que lors de la première vague de mars-avril, a prévenu la responsable sanitaire. Quant au chemin vers de premières vaccinations européennes, il est encore long et incertain et "pourrait prendre quelques mois", a estimé Mme Ammon. "En étant optimiste, premier trimestre de l'an prochain mais je ne peux pas être plus précise", a-t-elle affirmé. ...