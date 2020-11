Covid-19 : l'espoir d'un vaccin imminent galvanise la Bourse

Le CAC 40 franchit le seuil des 5.300 points et certaines valeurs cycliques, comme les banques, progressent de plus de 15% lors de la séance. (Crédits : DR)

L'annonce de tests finaux plus que prometteurs d'un vaccin par le laboratoire Pzifer a dopé les indices boursiers - le CAC 40 terminant sur une hausse de 7,57%, à 5.336,32 points - et les valeurs les plus touchées par la crise sanitaire. Le mouvement de hausse est remarquable sur le secteur "value" et il pourrait soutenir durablement les Bourses européennes.