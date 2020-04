Covid-19 : les retards de paiement des grands groupes dans le viseur de Bercy

La lutte contre le fléau des délais de paiement se concrétise. La propagation du coronavirus pourrait provoquer des faillites et des dépôts de bilan en cascade dans les prochaines semaines. Pour éviter une hécatombe, le ministère de l'Economie et la Banque de France ont officialisé le lancement d'une cellule de crise ce mercredi premier avril. "Les délais de paiement représentent une source de financement d'environ 700 milliards d'euros. Avec des retards qui sont stables en moyenne depuis 4 ans, ce sont déjà 13 milliards d'euros dont le blocage pèse sur la trésorerie de nombre d'entreprises" précise un communiqué de Bercy et de la Banque centrale.

Les membres du comité redoutent un effet domino si notamment les grands comptes ne respectent pas les délais de paiement. A plusieurs reprises, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table pour mettre fin à ces mauvaises pratiques et mis la pression sur les grands groupes. Lors d'un point presse téléphonique la semaine dernière, le ministre des Finances a déclaré :

"Pour les entreprises, nous voulons protéger la trésorerie avec le report des charges fiscales et sociales, les prêts garantis par l'Etat via la BPI avec la mise en place d'une garantie exceptionnelle de l'Etat de 300 milliards d'euros. [...] Nous allons lier le respect des délais de paiement à ces garanties. Il s'agit de contribuer à la survie de PME et sous-traitants. On ne peut pas faire de la trésorerie sur le dos des PME et demander ces garanties."

Un boom des signalements

La fermeture administrative de nombreux établissements, les mesures de confinement et l'urgence sanitaire et sociale ont paralysé une bonne partie de l'économie. Beaucoup de petites et moyennes entreprises, d'indépendants, de commerçants se retrouvent en détresse. Face à ces situations très délicates, les services du médiateur des entreprises indiquent qu'ils ont enregistré une hausse spectaculaire des signalements. D'après le communiqué du ministère de l'Economie, l'administration a reçu en deux semaines, l'équivalent de trois mois de saisine. "Parmi ces signalements, les retards de paiement font l'objet d'un suivi particulier. En effet, si ces pratiques se généralisaient, une réaction en chaîne pourrait s'activer et provoquer la disparition prématurée de nombreuses entreprises", explique le document.

Les grandes entreprises dans le viseur

Les grands groupes figurent dans la ligne de mire de cette cellule de crise. Cette organisation a vocation "à traiter prioritairement les signalements impliquant entreprises ayant à titre indicatif un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros ; les cas concernant les entreprises de plus petite taille seront traités selon les procédures habituelles par la médiation des entreprises". La cellule de crise a prévu d'instruire les dossiers avec deux principaux objectifs :

identifier et de valoriser des acteurs mettant en œuvre des pratiques vertueuses;

parvenir à mettre un terme aux situations caractérisées par des comportements anormaux.

Un accord avec les organisations professionnelles

Cette lutte contre les délais des paiements serait inefficace sans la coopération et l'appui des fédérations professionnelles. Les médiateurs Pierre Pélouzet et Frédéric Visnovsky ont fait appel à plusieurs fédérations professionnelles (AFEP, CPME, MEDEF et U2P) et plusieurs réseaux consulaires pour mener cette bataille. Toutes ces organisations ont conclu un accord récemment et devraient se réunir avec la DGCCRF régulièrement pour faire le point.

Des craintes dans les milieux dirigeants

S'il est encore trop tôt pour mesurer l'ampleur du choc sur l'économie française, les craintes se multiplient dans les milieux patronaux. Interrogé par La Tribune mardi 31 mars, le président des chambres de commerce et d'industrie, Pierre Goguet a fait part d'une remontée inquiétante de dirigeants en détresse. Même si de nombreuses mesures ont été adoptées pour soutenir les entreprises dans cette période troublée, beaucoup de secteurs sont à l'arrêt ou tournent au ralenti. L'allongement du confinement pourrait alourdir le dégâts économiques et sociaux. Selon des récentes estimations de l'observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), l'impact d'un mois de blocage est estimé à environ 60 milliards d'euros, soit une perte de 2,6 points de produit intérieur brut (PIB) annuel.

