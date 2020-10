Vers une reprise poussive de l'économie française malgré le plan de relance

(Crédits : CHRISTIAN HARTMANN)

La reprise de l'économie française s'annonce lente et compliquée selon l'OFCE qui s'attend à un effondrement du PIB de 9% cette année et un rebond de 7% pour 2021. Le plan de relance annoncé par le gouvernement doperait le produit intérieur brut à hauteur de 1,1% pour 2021. Les économistes anticipent un chômage à 11% à la fin de l'année 2020 et plus de 810.000 postes détruits.