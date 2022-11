« Encadrer les pratiques » des influenceurs, c'est l'objectif d'Aurélien Taché, député écologiste, qui va déposer une proposition de loi ce vendredi. « Il n'y a rien aujourd'hui pour réguler les relations entre influenceurs et agents, influenceurs et marques », affirme à l'AFP l'élu du Val d'Oise, qui déplore « des responsabilités pas claires » et rapporte des cas de dommages causés à des habitants de sa circonscription.

Cosignée par des députés de la Nupes, sa proposition de loi prévoit d'instaurer une nouvelle obligation pour les influenceurs: mentionner explicitement la finalité publicitaire de tout contenu diffusé en ligne qui revêtirait un caractère « laudatif » à l'égard d'une marque. Les plateformes en ligne devraient en outre mettre en place un dispositif de signalement des contenus relevant des pratiques commerciales interdites, agressives et trompeuses.

Le projet de loi prévoit aussi la définition d'un cadre légal à l'activité d'agent d'influenceurs et pose le principe d'un contrat de mandat écrit entre l'influenceur et l'agent d'influenceurs. Aurélien Taché espère que sa proposition de loi sera inscrite dans une journée à l'Assemblée réservée aux textes de son groupe politique, en 2023.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est engagé fin septembre à rassembler l'ensemble des influenceurs et acteurs du secteur (publicitaires, marchés en ligne...), afin de « définir des règles plus claires, plus strictes, pour protéger le consommateur ». Il a affirmé, lors d'un entretien au média Brut « en faire une priorité absolue ».

Un combat qui est aussi mené par le rappeur Booba

Début septembre, la justice a ouvert une enquête pour « pratiques commerciales trompeuses » contre Shauna Events, l'agence d'influenceurs de Magali Berdah, l'une des principales en France, à la suite d'une plainte formulée par le rappeur Booba. L'artiste a obtenu une victoire procédurale dans son conflit avec la papesse des influenceurs, avec la rétractation par le tribunal de Marseille de sa demande de fermeture d'un compte Instagram. Magali Berdah l'accuse, de son côté, de harcèlement sur les réseaux sociaux.