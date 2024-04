Dette : ouf de soulagement pour le gouvernement, Fitch et Moody's maintiennent inchangée la note souveraine de la France

Les verdicts de printemps des agences de notation sur la dette souveraine française sont tombées ce vendredi soir. Alors que Fitch avait dégradé la note souveraine de la France en avril 2023, l'abaissant d'un cran à AA-, avec perspective « stable », l'agence maintient inchangée la note souveraine de la France. Moody's, a fait de même.

Moody's, qui place la France à Aa2 -un cran au-dessus de Fitch- avec perspective « stable », jugeait elle néanmoins « improbable », comme le FMI ou comme le Haut Conseil des Finances publiques (HCFP), l'hypothèse d'un redressement du déficit public sous les 3% du PIB en 2027, annoncé par le gouvernement pour se conformer aux obligations de Bruxelles.

Ce mois-ci, tout en jugeant « peu ambitieux et de plus en plus hors de portée » les objectifs de réduction du déficit avancés par le gouvernement d'ici à 2027, Fitch avait indiqué qu'elle n'abaisserait pas de nouveau la note, sauf « improbable » nouvelle aggravation importante de la dette. Son avis était néanmoins scruté : le déficit public de la France a en effet lourdement dérapé à 5,5% du PIB en 2023 au lieu de 4,9% espérés, et avec 110,6% de PIB de dette, elle a le troisième plus fort ratio de dette de l'UE après la Grèce et l'Italie.

Pour autant, les notes attribuées par les deux agences classent encore la dette du pays parmi celles de « haute qualité ». La France a perdu en 2012 son triple A, marquant les dettes souveraines les plus sûres, comme celle de l'Allemagne actuellement.

Le Maire prend « note »

Dans la foulée, le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré prendre « note » de la décision des deux agences.

« Cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques et tenir l'objectif fixé par le président de la République: être sous les 3% de déficit en 2027 », a déclaré le ministre dans un communiqué.

Le ministre aura encore à affronter le verdict de la troisième agence, et la plus regardée, le 31 mai, à neuf jours des élections européennes. S&P note la France AA actuellement, équivalent du Aa2 de Moody's, mais sa perspective est négative.

