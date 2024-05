Jeux vidéo  : Nintendo toujours muet sur la date de sortie du successeur de la Switch

Les joueurs devront faire preuve de patience avant de découvrir le successeur de la Nintendo Switch. « Nous ferons une annonce au cours de cet exercice fiscal », qui se termine le 31 mars 2025, a écrit sur X son président Shuntaro Furukawa. Il a cependant tempéré les attentes en ajoutant qu'une communication sur les prochains jeux Nintendo, en juin, ne ferait « aucune mention » de la nouvelle console.

Le bal des rumeurs - jamais confirmées par Nintendo - qui font monter la pression autour du successeur de la Switch depuis maintenant plusieurs années avait laissé place à la déception des investisseurs mi-février quand plusieurs médias ont affirmé que le lancement, espéré cette année, pourrait être reporté à 2025. Le titre Nintendo, en pleine envolée depuis début janvier face aux attentes d'une « Switch 2 » cette année, a chuté de 13% depuis la publication de ces informations de presse.

« Si les rumeurs sont vraies, alors 2024 sera probablement une année assez difficile pour Nintendo », commentait alors Serkan Toto, directeur de la firme d'analyses Kantan Games. Nintendo « ne pourra pas sortir des blockbusters cette année parce qu'il devra les réserver pour sa prochaine console. Donc il devrait se limiter à rééditer de vieux titres, sortir de petits jeux ou solliciter de studios externes », ou pourquoi pas lancer un nouveau jeu mobile, selon cet analyste interrogé par l'AFP.

Les ventes de la Switch déclinent depuis 2020

Les ventes de la Switch, sortie en mars 2017, avaient atteint leur apogée en 2020, au moment où un grand nombre de pays mettaient en place des confinements face à la pandémie de Covid-19, incitant beaucoup de consommateurs à s'équiper en jeux vidéo pour traverser cette période. Mais les recettes étaient depuis sur une pente déclinante, même si la sortie de plusieurs gros jeux très attendus comme « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom », et les effets du succès au box-office du film « Mario », ont contribué en 2023/24 à amortir l'inévitable chute des ventes.

Cette console, qui a soufflé en mars ses sept bougies, s'est désormais écoulée à plus de 139 millions d'unités, a annoncé Nintendo mardi. Le groupe compte en vendre 15,5 millions sur l'ensemble de son exercice 2023/24 contre un objectif de 15 millions jusqu'ici. Elle va néanmoins enchaîner une troisième année de baisse de ses ventes. La Switch a vu ses ventes soutenues durant son long cycle de vie par des jeux exclusifs à fort succès comme « Mario Kart 8 Deluxe » (plus de 60 millions d'exemplaires vendus) ou « Animal Crossing » devenu un phénomène de société en pleine pandémie.

La chute du yen dope les résultats de Nintendo

En France, le cap des huit millions de ventes des consoles Switch dans l'Hexagone depuis sa sortie en mars 2017 a été franchi en janvier dernier. Nintendo a annoncé mardi un bénéfice net record sur son exercice écoulé qui s'est terminé fin mars (490,6 milliards de yens, soit 2,9 milliards d'euros, en hausse de 13,4% sur un an), aidé par la chute du yen qui gonfle ses ventes à l'étranger. Son bénéfice opérationnel annuel a lui progressé de 4,9% à 528,9 milliards de yens et ses ventes de 4,4% à 1.671,9 milliards de yens (10 milliards d'euros). Pour 2024/25 cependant, Nintendo s'attend notamment à une chute de près de 40% de son bénéfice net, et à un recul de 20% de son chiffre d'affaires.

(Avec AFP)